Apotheken in Bottrop warten auf Abholung der FFP2-Masken

Bottrop Um diese Masken kostenlos zu bekommen, benötigen Risikopatienten ab sofort einen Gutschein ihrer Krankenkasse. Versand verzögert sich

„Warten auf Coupons“ heißt es seit dem 6. Januar für Risikopatienten in Bottrop. Ab diesem Mittwoch sollten die Betroffenen eigentlich gegen Vorlage eines Berechtigungsscheins, den sie per Post von ihrer Krankenkasse erhalten haben, durch Apotheken mit weiteren FFP2-Masken versorgt werden.

Druckerei kommt mit fälschungssicheren Gutscheinen nicht nach

Doch die Verteilung stockt. Die Bundesdruckerei in Berlin kommt nicht mit der Produktion der fälschungssicheren Gutscheine nach. Demnach können viele Krankenkassen keine Coupons an die Risikopatienten versenden. Die Apotheker in Bottrop haben im Vorfeld allesamt ihre Hausaufgaben gemacht. „Ich warte nur darauf, dass die Coupons verschickt werden“, sagt Jörg Nolten. Der Inhaber der Glocken-Apotheke im Fuhlenbrock hat vorgesorgt: „Das Lager ist ausreichend bestückt.“ Es sind schätzungsweise rund 15000 FFP2-Masken. Nolten könnte sofort mit der Verteilung beginnen. Aber er darf nicht. „Wann es losgeht, darauf haben wir als Apotheker keinen Einfluss“, sagt er. „Das ist eine Angelegenheit zwischen der Bundesdruckerei und den Krankenkassen.“

Interesse bei Betroffenen groß

Vonseiten der Betroffenen ist Interesse vorhanden. „Wir hatten bereits zwei, drei Nachfragen“, sagt Simone Sadlowski, Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte in der Sonnen-Apotheke an der Gladbecker Straße im Eigen. Die Kunden hätten ganz allgemein gefragt, welche Voraussetzungen für den Erhalt der sechs Masken gegeben sein müssen. „Aber wir haben nichts herausgegeben“, betont Sadlowski. Eine vorzeitige Ausgabe der Schutzmasken sei nicht möglich.

Noch scheint sich das genaue Prozedere nicht flächendeckend herumgesprochen zu haben. Die Aktion mit Start im vergangenen Monat, als drei kostenlose FFP2-Masken an Menschen über 60 Jahren und mit Vorerkrankungen verteilt werden durften, ist zum 6. Januar ausgelaufen. Damals mussten bei der Abholung nur das Alter angegeben oder der Personalausweis bzw. Führerschein vorgezeigt werden.

Anderes Verfahren als bei der ersten Aktion

„Das ist jetzt ein anderes Verfahren“, sagt Christoph Grolla, Inhaber der Post- und Westfalia-Apotheke in der Innenstadt. Nur gegen einen Gutschein von der Krankenkasse werden die sechs FFP2-Masken, jede einzeln verpackt, ausgehändigt. „Es gibt zwei Coupons für zwei Zeiträume“, erklärt Grolla. Der erste Coupon ist bis einschließlich 28. Februar gültig. Ab dem 16. Februar bis einschließlich 15. April gilt der zweite Gutschein für sechs weitere Schutzmasken. Außerdem muss der Kunde jeweils pro Abholung eine Eigenbeteiligung in Höhe von zwei Euro bezahlen.

Apotheken in der Stadt gut vorbereitet

Mit einem großen Ansturm, wie einst am 15. Dezember, rechnet Jörg Nolten nicht. An jenem Datum begann die kostenlose Ausgabe der drei FFP2-Masken. „Nur allein an diesem Tag haben wir rund 1400 ältere Menschen bei uns in der Apotheke gehabt, die ihre Masken abholen wollten.“ Weit über 10000 Stück wurden laut Nolten im Laufe der Aktion verteilt. „Ich gehe nicht davon aus, dass so etwas noch einmal passieren wird“, sagt der Apotheker. Christoph Grolla mahnt zur Besonnenheit: „Die Apotheken in Bottrop sind vorbereitet und bevorratet. Wenn die Gutscheine da sind, müssen die FFP2-Masken nicht sofort am ersten Tag abgeholt werden.“