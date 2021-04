Die Polizei nahm einen Mann vorläufig fest, der sich nachts in einem parkenden Auto zu schaffen machte. (Symbolbild)

Polizei Anwohner erwischt Dieb in Bottrop nachts in parkendem Auto

Der Bottroper hielt den Mann so lange fest, bis die Polizei kam. Die nahm den Verdächtigen mit zur Wache. Das hatte der verhinderte Dieb bei sich

Ein Bottroper Anwohner verhinderte offenbar einen Diebstahl aus einem Auto. Er hatte gesehen, dass sich gegen Mitternacht ein 23-jähriger Mann aus Gelsenkirchen unbefugt im Inneren eines parkenden Autos an der Ludwig-Richter-Straße zu schaffen machte. Der 41-jährige Bottroper sprach den fremden Mann an.

Daraufhin wollte der Tatverdächtige flüchten. Der Bottroper hielt ihn jedoch so lange fest, bis Polizisten eintrafen. Diese nahmen den Mann aus Gelsenkirchen vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache. Als die Polizeibeamten ihn durchsuchten, fanden sie einen Schlagstock und vermutlich auch Drogen. Ein Sachschaden war nach ersten Erkenntnissen an dem parkenden Auto nicht entstanden. Die Ermittlungen dauern an.