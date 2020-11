Anwalt mahnt Kläger gegen Bottroper Kokerei zur Eile

Im Streit um Umweltbelastungen durch die Kokerei Prosper mahnt Rechtsanwalt Daniel Kuhlmann die Anwohner zur Eile. Seine Kanzlei bereitet eine Ansammlung von Klagen gegen das Unternehmen vor. Dazu hatten sich Mitglieder der Bürgerinitiative „Saubere Luft für alle“ an Kuhlmann gewandt. Die Initiative will erreichen, dass die Verschmutzung mit Kohlenstaub auf Grundstücken im Umkreis der Kokerei beendet wird und dass die Schadstoffbelastung zurück geht. Auch Schadenersatzforderungen stehen im Raum.

„In einigen Fällen droht allerdings Verjährung der Ansprüche zum Jahresende“, teilt Rechtsanwalt Kuhlmann jetzt mit. Seine Kanzlei rät deshalb allen womöglich betroffenen Anwohnern, ihre Ansprüche gegen die Kokerei jetzt geltend zu machen, damit diese gesichert werden und nicht verjähren können. Kuhlmann wirft der Kokereileitung vor, bewusst auf Zeit zu spielen. Denn Klagen gegen das Unternehmen hätten durchaus gute Erfolgsaussichten. „Es gab bereits Fälle, in denen die Kokerei Geldzahlungen als Schadensersatz geleistet hat“, hält der Jurist fest.

Kokerei weist auf niedrige Schadstoffwerte hin

Der Rechtsanwalt erinnert daran, dass das Landgericht Essen bereits einer Unterlassungsklage gegen die Kokerei stattgegeben hat. Das Urteil hatte ein Bottroper Ehepaar erstritten. Danach muss die Kokerei verhindern, dass „koks- oder kohlehaltige Partikel in ein- oder mehrfacher Sandkorngröße auf das Privatgrundstücke der Bottroper fallen. Bei einem Verstoß wird ein Ordnungsgeld fällig. Kokereibesitzer Arcelor Mittal ging allerdings gegen das Urteil in Berufung. Auch mit den Berufungsschriftsätzen haben sich die Rechtsbeistände der Anwohnerinitiative inzwischen auseinandergesetzt.

Die Kokerei selbst weist darauf hin, dass die Schadstoffwerte in ihrem Umkreis weiterhin niedrig seien und zurzeit den Zielwert klar unterschreiten. Danach lag der aufgelaufene Jahresmittelwert für das Umweltgift Benzo(a)pyren bis Ende September bei 0,97 Nanogramm pro Kubikmeter Luft. Der Zielwert liegt bei 1,0 Nanogramm, wobei am Ende alle Jahresmittelwerte unter 1,5 Nanogramm auf den Zielwert 1,0 abgerundet werden. Auch ihr Anteil an der Gesamtstaubbelastung in den Stadtteilen im Bottroper Süden sei jetzt gering, teilt die Kokerei mit.

Betrieb hat die Produktion in der Stahlkrise gedrosselt

Rechtsanwalt Daniel Kuhlmann vertritt die Interessen von Anwohnern im Bottroper Süden. Hier war er bei einer Protestkundgebung von früheren Bergleuten. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Anwohner führen die besseren Schadstoffwerte darauf zurück, dass die Kokerei wegen der Stahlkrise ihre Produktion zurück gefahren hat. „Wir rechnen damit, dass die Werte sich wieder verschlechtern werden“, meint auch Rechtsanwalt Kuhlmann. Wie schon DKP-Ratsherr Michael Gerber klagt auch er darüber, dass es im Bottroper Süden weiterhin zu kokshaltigen Staubniederschlägen komme. Die sei nach dem Urteil des Landgerichtes nicht nur unzulässig, sondern führe zu Schäden auf den Grundstücken der Anwohner. Dies hätten nicht nur höhere Reinigungskosten, ihre Häuser und Gärten verlören auch an Wert.

Seine Kanzlei habe mit der Kokerei zunächst verabredet, außergerichtlich Vergleichsgespräche über Schadensersatzansprüche zu führen. Ziel seien praktisch brauchbare Lösungen, daher stehe die Kanzlei bei einem erkennbar ernsthaften Interesse der Kokerei auch weiterhin für Gespräche bereit. Schon malt die Kanzlei aber Folgen eines erneuten Unterlassungsanspruches für die Kokerei aus: Die Kokerei müsse dann nämlich große Geldbeträge in weitere Abdichtungsmaßnahmen investieren und womöglich sogar zeitweise die Produktion einstellen. Die Kokerei müsse eigentlich doch ein großes Interesse daran haben, dies durch Zahlungen an die Kläger abzuwenden, mutmaßt der Rechtsanwalt. Denn so gewinne das Unternehmen „ausreichend Zeit für die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen“.