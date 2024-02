Anschlüsse für neues Quartier: Bottrops Beckstraße gesperrt

An der Beckstraße und am Ostring entsteht ein neues Quartier der GBB.

Bottrop Die Bottroper Beckstraße muss auf einem kurzen Abschnitt für zwei Wochen vollgesperrt werden. Grund sind RWW-Arbeiten für ein neues Wohnquartier.

Wieder eine Sperrung in Bottrop: Weil die Rheinisch-Westfälische-Wasserwerksgesellschaft (RWW) neue Anschlüsse für das GBB-Quartier an der Beckstraße legen muss, wird die Straße zwischen Hausnummer 4 und 6, nahe der Kreuzung zum Ostring, zwei Wochen lang gesperrt: vom 21. Februar bis zum 6. März.

Neues Quartier in Bottrop mit 78 Wohneinheiten

Die Sperrung betrifft sowohl die Fahrbahn als auch die Gehwege. Im Zuge dieser Baumaßnahme wird eine Umleitung eingerichtet, um den Verkehrsfluss bestmöglich zu gewährleisten. Zusätzlich wird der westliche Gehweg gesperrt und die Fußgänger auf die gegenüberliegende Seite umgeleitet. Der östliche Gehweg wird in dieser Zeit auf eine Breite von 1,30 Meter eingeengt.

Für das neue GBB-Quartier musste zuletzt auch der Ostring vollgesperrt werden. Das Projekt umfasst vier Gebäude an deer Beckstraße und am Ostring. Hier entstehen insgesamt 78 Wohneineinheiten, 60 davon sind gefördert. 34 Wohnungen sind bereits fertiggestellt und bezogen, die übrigen sollen in diesem Jahr fertig werden.

