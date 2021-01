Anmeldung fürs Berufskolleg Bottrop läuft komplett online

Bottrop. Bis zum 12. Februar können Interessierte sich fürs kommende Schuljahr am BKB anmelden. Dazu sollen ein paar Mausklicks ausreichen.

Das Anmeldeverfahren am Berufskolleg für das kommende Schuljahr hat begonnen und funktioniert in diesem Jahr den Corona-Regeln entsprechend per Mausklick auf der BKB-Homepage.

Wer sich anmelden möchte, schaut einfach auf die Internetseite www.berufskolleg-bottrop.de und klickt auf den ins Auge springenden, knallroten „Jetzt anmelden“-Button. Von dort wird man weitergeleitet zu den 17 vollzeitschulischen Bildungsgängen aus den Bereichen Gesundheit/ Soziales, Kosmetik/Hauswirtschaft, Technik und Wirtschaft/Verwaltung, die vom Hauptschulabschluss bis zur Allgemeinen Hochschulreife sämtliche Bildungsabschlüsse anbieten.

Anmeldebogen herunterladen und ausgefüllt an das BKB mailen

Nun muss man den den eigenen Wünschen entsprechenden pdf-Anmeldebogen herunterladen (ebenfalls per Mausklick), ausfüllen, abspeichern und an die angegebene E-Mail-Adresse senden. Innerhalb einer Bearbeitungszeit von maximal einer Woche meldet sich ein Verantwortlicher des BKB-Anmeldeteams.

Alle Schritte werden auch auf der Homepage erklärt, inklusive der technischen Voraussetzung. Prinzipiell funktioniert das Procedere laut BKB auf jedem Computer und mobilen Endgerät. Die Anmeldung ist bis zum 12. Februar 2021 möglich.