Anmeldung ab sofort möglich

Das aktuelle Programmheft mit weiteren Informationen zum Angebot der Kulturwerkstatt liegt im Kulturzentrum und im Bürgerbüro (Öffnungszeiten: Montag und Dienstag von 8 bis 16 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8 bis 13 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr) aus.

Die ersten Kurse beginnen am Montag, 17. Februar, anmelden kann man sich ab sofort. Das Anmeldeformular befindet sich in dem Programmheft. Unterteilt wird das aktuelle Programm in Angebote speziell für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Die Bürozeiten der Kulturwerkstatt sind Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr. Dazu Montag, Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr, 02041/ 703721 oder per E-Mail: kulturwerkstatt@bottrop.de