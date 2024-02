In Bottrop schließen die Kitas an vergleichsweise wenigen Tagen im Jahr.

Kinderbetreuung An so vielen Tagen schließen Bottrops Kitas im Durchschnitt

Bottrop Das statistische Landesamt vergleicht die durchschnittlichen Schließungstage der Kitas in NRW. Bottrop steht dabei sehr gut da.

Die Kitas in Bottrop gehören landesweit zu den Einrichtungen mit den wenigsten Schließtagen. Während im NRW-Durchschnitt Kitas an 20,5 Tagen im Jahr komplett geschlossen hatten, waren es in Bottrop 16,5 Tage.

Kita geschlossen wegen Ferien, Krankheit oder Fortbildung

Die Statistiker haben für ihre Auswertung den Zeitraum vom 2. März 2022 bis zum 1. März 2023 betrachtet. Als Schließtage werden alle Tage gezählt, an denen eine Einrichtung etwa wegen Ferien, Krankheiten oder Teamfortbildungen geschlossen war, obwohl sie eigentlich regulär geöffnet gehabt hätte. Stundenweise Schließungen von Einrichtungen werden nicht erfasst. Im Vorjahr schlossen Bottroper Kitas im Durchschnitt für 17 Tage im Jahr.

Die meisten Kita-Schließtage wurden aktuell in der Städteregion Aachen gezählt (24,4), die wenigsten im Kreis Lippe (15,6). Ein Blick auf Bottrops Nachbarstädte zeigt: In Oberhausen gab es laut Statistik 20,8 Schließtage, in Essen 22,7 und in Gelsenkirchen 18,6. nig

