Verkehr Ampelausfall auf B224 in Bottrop: Polizei regelt den Verkehr

Bottrop Auf der Kreuzung B224/Prosperstraße ist am Mittag zweimal die Ampelanlage ausgefallen. Die Polizei hat die Verkehrsregelung übernommen.

Die Ampelanlage an der Kreuzung B224 und Prosperstraße ist am Mittag gleich zweimal ausgefallen, meldet die Bottroper Stadtverwaltung. Techniker hatten den ersten Ausfall gegen 12.30 Uhr zunächst behoben, doch wenige Minuten später war die Anlage schon wieder außer Betrieb.

+++ Wollen Sie keine Nachrichten mehr aus Bottrop verpassen?Dann abonnieren Sie hier unseren WhatsApp-Kanal

„Aktuell sind die Linksabbiegerspuren gesperrt, während die Polizei den Verkehr regelt. Techniker arbeiten an der Behebung des Problems“, meldet die Stadt. Derzeit sei unklar, wie lange diesmal die Reparatur der Anlage dauert.

Ampelausfall auf der B224 in Bottrop am Freitag

Der Ampelausfall zum Beginn des Feierabendverkehrs am Freitagmittag betrifft deshalb besonders viele Autofahrer, weil die Prosperstraße seit der Sperrung der A42 zu einem häufig genutzten Schleichweg geworden ist. Das ist auch der Grund, warum sich an der Bahnbhrücke an der Prosperstraße immer wieder Lkw-Fahrer festfahren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop