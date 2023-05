Ampel umgefallen: Bei einem Unfall in der Bottroper Innenstadt ist massiver Schaden entstanden.

Verkehrsunfall Ampel fällt nach Unfall in Bottrop aus – 70.500 Euro Schaden

Bottrop. Bei einem Unfall in Bottrop ist eine Ampelanlage in der City schwer beschädigt worden. Zum Feierabend soll der Ampelbetrieb wieder aktiviert sein

Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat zur Beschädigung und zum Ausfall der Ampelanlage an der Kreuzung Prosperstraße /Friedrich-Ebert-Straße in Bottrop geführt. Die Stadt hofft, das zum Feierabend am Dienstag die Ampel wieder aktiviert werden kann.

Wie die Polizei jetzt berichtet, geschah der Unfall bereits am Montagmorgen gegen 6.40 Uhr. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Bottrop, der auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Essen fuhr, kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Wagen eines 48-jährigen Bottropers. Der 48-Jährige war auf der Prosperstraße in Richtung Innenstadt unterwegs.

Unfall in Bottrop: 19-Jähriger hat wohl Alkohol getrunken

Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des 48-Jährigen gegen ein Verkehrszeichen und eine Ampelanlage geschleudert. Zeitgleich schleuderte das Fahrzeug des 19-Jährigen gegen eine andere Ampel. Die Ampelanlagen und das Verkehrszeichen wurden schwer beschädigt.

Der 48-jährige Bottroper und seine 55-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte fuhren sie ins Krankenhaus. Der 19-jährige Bottroper hingegen blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem 19-Jährigen allerdings erste Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Die Beamten nahmen ihn zwecks Blutprobe mit zur Polizeiwache.

Die Ampelanlage an der Kreuzung Prosperstraße/Friedrich-Ebertstraße in Bottrop ist komplett zerstört. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Ampel in Bottrop umgefahren: 70.500 Euro Schaden

Da sich im Folgenden herausstellte, dass der junge Mann den Wagen einer Angehörigen unerlaubt fuhr, schrieben die Polizei eine separate Strafanzeige.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 70.500 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die ausgefallene Ampelanlage in Stadtmitte sorgt für Verkehrsbehinderungen.

Laut Polizei müssen an der beschädigten Ampelanlage zwei Masten ausgetauscht werden. Bei dem einen davon – einem Auslegermast, der quer über die Fahrspuren ragt – wird das voraussichtlich noch einige Tage dauern.

