Ambotioniert sammelt in Bottrop für Mensch und Tier

Wie in jedem Jahr sammelt der Verein „Ambotioniert“ vor Weihnachten Geschenke, um Kindern, bedürftigen Erwachsenen und Tierfreunden eine Freude zu machen. Dazu gehörte immer die beliebte Aktion mit Kaffee und Kuchen im Cottage an der Herzogstraße, bei der die Spender, Freunde und Familien gemeinschaftlich die Geschenke verpackten. Darauf musste der gemeinnützige Verein in diesem verzichten. Am vergangenen Sonntag gab es aber die Möglichkeit, Spenden für die Weihnachtsaktion direkt bei Ambotioniert oder den Tierfreunden an der Scharnhölzstraße abzugeben.

Am Eingangstisch, der die Räumlichkeiten absperrt, nehmen Anja Kumbholz und Alexandra Gwozdz, bekannt als Gesangsduo „Souls in Harmony“, die Spenden entgegen. Bei dem relativ geringem Andrang hoffen sie später auf mehr: „Im Cottage war immer viel los, da konnte auch jeder gleich mitmachen in gemütlicher Atmosphäre, aber hier zwischen Tür und Angel . . .“

Spender überzeugt: Die Gaben sind an der richtigen Adresse

Regina Mahn ist über die Tierengel auf die Aktion aufmerksam geworden und bringt in großen Tüten genau das, was sich die Veranstalter gewünscht hatten: für die Kinder Bücher, kleine Gesellschaftsspiele, Mal- und Bastelsachen, für die Erwachsenen haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel. Die Geschenke sollten unverpackt sein, die Verpackung übernehmen die Helfer, die die Gaben dann unter Einhaltung aller Hygiene-Vorgaben an Kolüsch und den Kinderschutzbund weitergeben. Tanja Friederici hatte in der Familie nach Spenden gefragt und ist überzeugt: „Hier bin ich sicher, dass die Sachspenden an die richtige Adresse kommen.“

Nebenan bei den Tierengeln ist man zufrieden, die Spendenbereitschaft sei recht gut, berichtet die Vorsitzende Annemarie aSchröder. „Wir hatten schon schlimmere Zeiten.“ Die ehrenamtlichen Helfer verpacken liebevoll Shampoo, Leckerchen und „Pfötchenbalsam“ in Folie als Weihnachtsgeschenke für Hunde und Katzen. Derzeit werden neben vielen Kleintieren rund 100 Hunde und 200 Katzen versorgt. Gerade bringt Detlev Schmitz große Tüten mit Hundefutter, das „die eigenen Hunde nicht gut vertragen“. Tanja Chlodek und Marcus Steinhauer laden aus einem großen Wagen Spenden für beide Einrichtungen aus: „Wir haben für uns genug, wir können auch teilen und abgeben.“

Etliche Einnahmen fallen durch Corona weg

Bei Ambotioniert fallen in diesem Jahr etliche Einnahmen weg, weil Veranstaltungen wie Weihnachtsmarkt oder Charitydinner ausfallen müssen. Inzwischen ist das Netzwerk der Hilfe mit „Bock auf Bottrop“ auch bei „smile amazon“ gelistet und erhält einen Anteil an den Bestellwerten.

Am Sonntag, 22. November, wird von 15 bis 18 Uhr die Sammelaktion an der Scharnhölzstraße 67 und 69 wiederholt. Unter dem Stichwort „Geschenkaktion“ wird auch gern eine Geldspende genommen. Kontonummer unter www.ambotioniert.de.