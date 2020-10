Am Samstag öffnet „Easy Fitness“ in Bottrops Althoff-Arkaden

Es ist die erste Neueröffnung nach der Pleite des Kaufhauses Moses: Das Studio „Easy Fitness“ nimmt am Samstag, 3. Oktober, in den Althoff-Arkaden, dem ehemaligen Karstadt-Haus in der Innenstadt, seinen Betrieb in der zweiten Etage auf.

Auf 2400 Quadratmetern bietet es Platz für Trainingsbereiche, Umkleiden, Sauna und Solarium. Auf unserem Foto greift Studioleiter Moritz Schumann zu den Kurzhanteln, und am Low Row-Gerät trainiert Kevin Reumann.

Beim Umbau der Althoff-Arkaden kommt auch das Hotel mit seinen 155 Zimmern auf der dritten und vierten Etage voran. Hier plant die Plaza Group die Eröffnung eines Best Western Hotels für Anfang 2021.

Zuletzt berichtet:

Stadtentwicklung - Begehung der Althoff-Arkaden