Am besten in allen Räumen

Der Stadtfeuerwehrverband rät dazu, im optimalen Fall in allen Räumen Rauchmelder anzubringen. Wichtig seien vor allem Schlafzimmer und Kinderzimmer, aber auch die Waschküche. In Zweifamilienhäuser und auch Einfamilienhäusern mit Einliegerwohnung seien Rauchmelder im Treppenhaus auf der obersten Etage sinnvoll. In der Küche als Brandherd Nummer Eins sollten zumindest Hitzemelder angebracht werden.

Bei der Montage helfen Magnetklebesysteme, so dass Bohren und der dabei anfallende Schmutz entfallen.