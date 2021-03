Altes Bürgerhaus Batenbrock macht jetzt Platz für ein neues

Mit der Entkernung der alten Begegnungsstätte hat der Abriss des Bürgerhauses Batenbrock begonnen. In unmittelbarer Nähe entsteht das neue.

Bottrop. Die Vorarbeiten zum Abriss des alten Bürgerhauses in Bottrop-Batenbrock haben begonnen. Warum der Stadtteil sich auf den Neubau freuen darf.

Bevor das neue Bürgerhaus im Volkspark Batenbrock entsteht, muss das alte, in die Jahre gekommene abgerissen werden. Die Arbeiten dazu begannen jetzt mit der Entkernung. Ende März soll es an den Neubau der Begegnungsstätte gehen in direkter Nähe zum alten Gebäude. Sie ist einstöckig, barrierefrei und bietet einen Blick auf den Volkspark. Wird der Zeitplan eingehalten, ist der Rohbau im Herbst abgeschlossen und das neue Bürgerhaus samt der Außenfläche im Sommer 2022 fertiggestellt.

Ort der Zusammenkunft

Das Gebäude wird mit einer Beton- und Klinkerfassade versehen. Sitzstufen laden im Außenbereich ebenso zum Verweilen ein wie die neue Terrasse vor dem Haus. Während der zukünftigen Öffnungszeiten können zudem die barrierefreie Außentoilette und der neue Grillplatz (nach vorheriger Anmeldung) genutzt werden.

Das Gebäude bietet Büroräume für die Hausverwaltung, einen Sitzungsraum und einen großen, teilbaren Multifunktionsraum. Es ist Platz für Kursangebote und einen kleinen Cafébetrieb mit Kaffee und Kuchen im Angebot.

Förderung in Millionenhöhe

Bauherrin und Eigentümerin ist die Stadt Bottrop sein. Die Awo wird die Stätte wie bisher betreiben. Der Neubau wird aus EU-Mitteln sowie Fördergeldern von Bund und Land errichtet, die Summe beläuft sich auf rund 2,5 Millionen Euro.

Am Standort der Stadtteilagentur in der Paßstraße kann ein Modell des zukünftigen Bürgerhauses besichtigt werden. Fragen rund um das Bauvorhaben werden unter 02041-7632696 beantwortet.