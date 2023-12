Der Wunschzauberer Verein möchte in der Vorweihnachtszeit Menschen für den guten Zweck zusammenbringen.

Guter Zweck Alternativer Weihnachtsmarkt in Bottrop: Der „Wunschmarkt“

Bottrop. „Zauberhaftes für den guten Zweck“ kann auf dem kleinen weihnachtlichen Markt des Wunschzauberer-Vereins erstanden werden. Glühwein gibt’s auch.

Ein kleiner, alternativer Weihnachtsmarkt öffnet vom 6. bis zum 17. Dezember seine Pforten im Bottroper Rathausviertel: Der „Wunschmarkt“ bietet eine Auswahl handgefertigter Artikel und dient dem guten Zweck. Sämtliche Einnahmen fließen zurück in Sozialprojekte innerhalb Bottrops, betont der Wunschzauberer-Verein als Veranstalter.

Alternativer Weihnachtsmarkt in Bottrop bietet „Zauberhaftes für den guten Zweck“

„Zauberhaftes für den guten Zweck“ kann erstanden werden im ehemaligen Ladenlokal der Galerie Roohnikan plus Innenhof an der Kirchhellener Straße 7. Das liegt gegenüber der Vereinten Volksbank, die den „Wunschmarkt“ unterstützt. Der bietet Selbstgemachtes, präsentiert von der Ernst-Löchelt-Stiftung, der Rheinbabenwerkstatt, dem Kinderschutzbund, dem Wunschzauberer Verein selbst und von Tagesgästen wie der Schülerfirma der Schule am Tetraeder.

Im Innenhof steht eine Getränkehütte. Im Ausschank: Glühwein vom Winzer Mann, Vino Unfassbar und Bottroper Bier. Auf die Gabel gibt es Grünkohl vom Partyservice Grönner.

„Dank unserer ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen und großzügigen Unternehmern und Unternehmerinnen konnten wir in den letzten Wochen einen wunderschönen weihnachtlichen Markt aus dem Boden stampfen“, sagt Sarah Avakian, Geschäftsführerin des Wunschzauberer e.V., stolz.

Die offizielle Eröffnung findet am Mittwoch, 6. Dezember, um 15 Uhr statt – begleitet vom Besuch des Nikolaus. Weiteres Highlight: die Snowtime. „An unseren Öffnungstagen wird es je um 18 und um 21 Uhr schneien.“

Wunschmarkt, Kirchhellener Straße 7, Bottrop-Innenstadt. Öffnungszeiten: 6.-17. Dezember, mittwochs bis samstags von 15 bis 22 Uhr und sonntags von 15 bis 20 Uhr.

