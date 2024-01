So sah es auf der L621 (Alter Postweg) zwischen Oberhausen und Bottrop noch im Dezember aus. Jetzt ist die Straße an Stelle erneut gesperrt: Gefahrenabwehr wegen Hochwassers.

Straßensperrung Alter Postweg in Bottrop gesperrt: Es droht Überflutung

Bottrop-Kirchhellen Der Alte Postweg ist in Bottrop-Kirchhellen erneut dicht. Dieses Mal nicht aufgrund von Baumaßnahmen, sondern wegen möglicher Überflutungen.

Die Straße Alter Postweg ist derzeit in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Dieses Mal sind nicht Baumaßnahmen der Grund, sondern die aktuelle Wetterlage. Durch die Regenmenge könnte die Straße in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Absperrung wurde im Rahmen der Gefahrenabwehr eingerichtet, wie die Stadtverwaltung am Donnerstagnachmittag mitteilt.

Die Sperrung befindet sich im Bereich zwischen der Kreuzung zur Gahlener Straße bis zur Hausnummer 29 (Reiterhof Rottmann) auf Kirchhellener Stadtgebiet. Grund der erneuten Sperrung der Landstraße 621 sind Überflutungen aufgrund der aktuellen Wetterlage.

Zuletzt war der Alte Postweg zwischen Anfang November und Mitte Dezember wegen Straßenarbeiten gesperrt. Kurz vor Weihnachten war die Sperrung überraschend früher aufgehoben worden.

