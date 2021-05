Alte Bottroper Montagsdemonstration klagt über Coronaprotest

Foto: o.H / O.H

In der Kritik: Die Montagsdemonstranten gegen die Corona-Schutzpolitik - hier verstoßen einige gegen das Gebot zum Maskentragen - ziehen sich den Unmut der Bottroper Montagsdemonstration gegen Hartz 4 zu.

Bottrop. Die Montagsdemonstration gegen Hartz 4 ruft zu einer Kundgebung auf - aus Protest gegen die Protestmärsche der Coronapolitik-Kritiker in Bottrop.

Die „Bottroper Montagsdemonstration gegen Hartz IV“ beklagt sich über die Vereinnahmung des Montagsdemonstrationstitels durch die Demonstranten gegen die Corona-Schutzvorkehrungen. „Die sogenannten Montagsdemos, die jetzt durch die Bottroper City ziehen, sind Querdenkern zuzuordnen“, meint Sprecherin Susann Jasenski. Sie verwahrt sich dagegen, „unseren Namen zu missbrauchen und das Ansehen der Bottroper Montagsdemo gegen Hartz IV für rechte Hetze in den Dreck zu ziehen“.

Die Montagsdemonstration in Bottrop stehe vielmehr seit 2004 für kritische Standpunkte gegen Hartz IV. Seit dem ersten Auftreten des Corona-Virus habe in der Bottroper Innenstadt bei jeder monatlichen Montagsdemonstration mit dem offenen Mikrofon der Gesundheitsschutz im Vordergrund gestanden. Bei den Kundgebungen der Coronapolitikgegner sei das nicht so.

Hartz 4-Kritiker verurteilen Verharmlosung des Coronavirus

„Wir stellten fest: Jede Verharmlosung des Virus, genauso wie die Unentschlossenheit der Regierung, erhöht die Anzahl der Toten. Auftreten ohne Abstand, Masken und Impfen bedeutet nichts anderes als die „Freiheit“, die Bevölkerung anzustecken“, kritisierte auch Co-Sprecher Ralf Henske die sogenannten Querdenker.

Die Sprecher der Montagsdemonstration rufen daher zur Teilnahme an ihrem nächsten Treffen auf. Es findet am Montag, 31. Mai, um 17.30 Uhr am C&A-Kaufhaus statt. Das Thema lautet: „Corona beenden - rechte Hetze bekämpfen“.

