Als Weihnachten in Bottrop noch ein Kinderwunderland war

Verkäuferinnen in der Karstadt-Spielwarenabteilung, Bottrop, 1962. Die Verkäuferinnen waren an den charakteristischen Kitteln zu erkennen. Neben Karstadt war Timpe damals eine wichtige Spielzeigadresse in der Stadt.

Bottrop. Von Bottrops alten Spielzeugläden, einschließlich der große Abteilung bei Karstadt, hat nur Timpe überlebt. Ein Blick zurück – mit Fotostrecke.

Wer erinnert sich nicht an die Weihnachtswunder-Schaufenster von einst? Prall gefüllt mit Stofftieren, Puppen – manchmal in kompletten Häusern nebst Einrichtung – Modelleisenbahnen, die durch eine Winterlandschaft kurvten, die Carrera-Bahn, eingerahmt von Tannbäumen unter denen zahllose bunte Päckchen lagen. Schaufenster, die wie Magneten wirkten, vor allem, wenn es wie beim untergegangenen Althoff-Karstadt noch üppige Märchenszenen zu bestaunen gab. Diese Geschäfte oder Fachabteilungen sind ebenso passé, wie das Heer der Fachverkäuferinnen von einst.

Bottroperinnen und Bottroper erinnern sich: Timpe, Kisters, Brinkmann oder – wenn auch nur kurz, dafür aber riesig – Richter im damals neuen Hansa-Center. Und auch Borgmann am Altmarkt hatte einst einen Schwerpunkt für den Nachwuchs: Modelleisenbahnen, wie manch älterer Bottroper noch weiß.

Spielwarenhändler Timpe baut Spielwarensortiment aus Spielwarenhändler Timpe baut Spielwarensortiment aus Das Spielwarengeschäft Timpe an der Sterkrader Straße Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Spielwarenhändler Timpe baut Spielwarensortiment aus Ursula Timpe (Seniorchefin a.D.) zeigt die ausgestellten Tornister. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Spielwarenhändler Timpe baut Spielwarensortiment aus Spielwarengeschäftsinhaber Bernhard Timpe (rechts) im Kundengespräch mit Kabarettist Benjamin Eisenberg Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Spielwarenhändler Timpe baut Spielwarensortiment aus Das Spielwarengeschäft Timpe an der Hochstraße auf einem historischen Bild aus den 80er Jahren Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Spielwarenhändler Timpe baut Spielwarensortiment aus Ursula Timpe (3.v.r.), die damalige Chefin des Spielwarengeschäfts Timpe zusammen mit Mitarbeitern auf einem historischen Bild aus dem Jahr 1962 Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Spielwarenhändler Timpe baut Spielwarensortiment aus Ursula Timpe, die damalige Chefin des Spielwarengeschäfts Timpe auf einem historischen Bild aus dem Jahr 1962 Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Spielwarenhändler Timpe baut Spielwarensortiment aus Das Spielwarengeschäft Timpe an der Hochstraße auf einem historischen Bild aus den 80er Jahren Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Spielwarenhändler Timpe baut Spielwarensortiment aus Stoffpuppe im Spielwarengeschäft Timpe Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Spielwarenhändler Timpe baut Spielwarensortiment aus Das Spielwarengeschäft Timpe an der Sterkrader StraßeFoto: Michael Korte / FUNKE Foto Services Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Spielwarenhändler Timpe baut Spielwarensortiment aus Inhaber Bernhard Timpe zeigt Porzellanpuppen aus eigener Produktion Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Spielwarenhändler Timpe baut Spielwarensortiment aus Torero-Puppe Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Spielwarenhändler Timpe baut Spielwarensortiment aus Baby-Stofftiere Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Spielwarenhändler Timpe baut Spielwarensortiment aus Stoffpuppe Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Spielwarenhändler Timpe baut Spielwarensortiment aus Stoffpuppe Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Spielwarenhändler Timpe baut Spielwarensortiment aus Stofftier Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Spielwarenhändler Timpe baut Spielwarensortiment aus Stofftier Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Spielwarenhändler Timpe baut Spielwarensortiment aus Puppe Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Spielwarenhändler Timpe baut Spielwarensortiment aus Puppen-Kinderwagen Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Spielwarenhändler Timpe baut Spielwarensortiment aus Stofftier Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Spielwarenhändler Timpe baut Spielwarensortiment aus Stofftiere Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Spielwarenhändler Timpe baut Spielwarensortiment aus Stofftiere Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Spielwarenhändler Timpe baut Spielwarensortiment aus Stofftier Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Spielwarenhändler Timpe baut Spielwarensortiment aus Stofftier Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Spielwarenhändler Timpe baut Spielwarensortiment aus Comicpupe Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Spielwarenhändler Timpe baut Spielwarensortiment aus Stofftierregal im Spielwarengeschäft Timpe an der Sterkrader Straße Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Heute ist abgesehen von kleineren Sortimenten in verschiedenen Filialisten nur noch Timpe im klassischen Spielwaren (wieder) aktiv. Im Stammhaus setzt Bernhard Timpe dabei auf bekannte deutsche Marken. Steiff, Spiele von Ravensburger, Holzspielzeug von Brio oder Haba – wer kennt nicht die Bauklötzchen oder die berühmte Kindereisenbahn der Firma, die von sich selbst behauptet „Erfinder für Kinder“ zu sein. Wer noch nicht glauben kann, dass es in Bottrop nach längerer Durststrecke wieder richtiges Qualitätsspielzeug zu kaufen gibt, kann sich davon an der Sterkrader Straße überzeugen.

Timpe möchte das klassische Spielwarensortiment in Bottrop wieder ausbauen

„Den Anfang habe wir bereits in diesem Jahr gemacht“, erzählt Bernhard Timpe und zeigt auf die eine lange Wand mit Puzzles, klassischen Brettspielen, Puppen und einem Miniaturkarussell voller Stofftiere. Dahinter wacht der große Bruder – ein riesiger Steiff-Teddy, selbst der Knopf im Ohr ist fast handtellergroß, na ja, wenigstens kinderhandtellergroß.

Und in einer Vitrine im Nebenraum legen noch zartweiße Puppenteile. Arme, Köpfe. „Alles sehr zerbrechlich und muss auch noch gebrannt werden, bei 1200 Grad, bevor die Puppe zusammengesetzt und ausstaffiert wird“, sagt Timpe. Bis vor einiger Zeit haben sie diese Prunkstücke selbst hergestellt, mit teilweise handgenähten Kleidern, Echthaarperücken. „Die Glasaugen kommen aus einer Fabrik in Thüringen.“ 60 bis 80 dieser Puppen-Ladys erblickten pro Jahr das Licht in Timpes Welt. „Ein sehr spezieller Markt, den es so fast nicht mehr gibt“, bemerkt der Inhaber.

Der Laden am Rand der Innenstadt ist für heutige Verhältnisse riesig. „Wir waren früher auch Spielwarengroßhändler, haben kleinere Geschäfte beliefert und eigene Ausstellungen für Fachkollegen hier veranstaltet“, sagt Ursula Timpe. Mit 85 Jahren schaut sie immer noch im Laden vorbei. Fotos erinnern an die Zeit, als Timpes hier zum Beispiel das Neueste der Puppenfirma „Schildkröt“ präsentierten oder das, was heute Trendspielzeug heißt. „Manches war auch damals nach einem Jahr wieder out.“

Weihnachten in Bottrop 1965: Stadtarchivarin Heike Biskup steuerte dieses Foto bei. Klein-Heike mit Onkel Hansi und der neuen Puppe Ute - von Spielwaren Timpe. Ute hütet Heike Biskup übrigens heute noch. Foto: H.B.

Über das, was „in“ war, informierte sich Ursula Timpe jedes Jahr auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. Fotos aus den 50ern und 60ern zeigen sie im schnieken Kostüm vor dem Messebau. Aber auch die zahlreichen Angestellten, die alleine an der Sterkrader Straße den Laden in Schwung hielten. „In den Hochzeiten hatten wir bis zu zehn Filialen überwiegend am Niederrhein für Spiel- und Schreibwaren plus Künstlerbedarf“, sagt Bernhard Timpe. Die letzte Filiale schloss er 2010 in Dinslaken.

Seither konzentriert er sich auf das Bottroper Stammhaus. „Sicher, die ,Spiel- und Hobby-Ecke’ an der Hochstraße – heute eine Bäckereifiliale – ist Vergangenheit, obwohl unser Sortiment dort heute sicher eine gute Ergänzung wäre“, meint der Geschäftsmann, selbst studierter Wirtschaftsinformatiker. Aber auch an der Sterkrader Straße gibt es noch viele Stammkunden oder solche, die „Timpe“ aus ihrer Jugend kennen und jetzt mit ihren Kindern wiederkommen – für Schulbedarf oder verstärkt auch für Spielzeug.

So begegnen wir Benjamin Eisenberg mit zwei Geschenken unterm Arm. „Zum Beispiel ein klassisches Memory, aber alles verrat’ ich nicht“, lacht Bottrops bekannter Kabarettist. Eine schöne Reminiszenz an Timpe steuert Stadtarchivarin Heike Biskup bei: ein Foto von Weihnachten 1965, Klein-Heike auf Onkels Arm mit einer neuen Puppe im Arm. „Die Ute war garantiert von Timpe.“ Und dort gibt es seit Kurzem sogar wieder richtige Puppenwagen.

