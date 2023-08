Polizei Alkohol am Steuer? Sieben Verletzte bei Unfall in Bottrop

Bottrop/Mülheim. Die Borbecker Straße war am Sonntagabend für zwei Stunden in einer Richtung gesperrt. Ein Autofahrer aus Mülheim prallte in den Gegenverkehr.

Sieben leicht Verletzte, drei Autos nicht mehr fahrbereit: Das ist die Bilanz eines Unfall am Sonntagabend auf der Borbecker Straße in Bottrop. Beim mutmaßlichen Unfallverursacher sieht die Polizei „Anzeichen“, dass er nicht mehr ganz verkehrstüchtig gewesen sein könnte.

Gegen 17 Uhr krachte es in der Kurve in Höhe der Oskarstraße im Bereich zwischen Rhein-Herne-Kanal und der A42-Anschlussstelle Bottrop-Süd in Fahrtrichtung Bottrop. Ein 21-Jähriger Autofahrer aus Mülheim war in der Kurve am Steuer seines Autos in den Gegenverkehr geraten und prallte frontal mit zwei in Gegenrichtung fahrenden Autos zusammen.

Unfall mit sieben Verletzten: Borbecker Straße war knapp zwei Stunden gesperrt

Unter den Verletzten war auch ein Kleinkind, teilte die Polizei mit. Die Borbecker Straße wurde wegen des Unfalls für knapp zwei Stunden in Richtung Bottrop-Innenstadt gesperrt, hieß es in der Leitstelle der zuständigen Kreispolizei Recklinghausen.

Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden, sagte die Polizei. Bei dem 21-Jährigen aus Mülheim wurde eine Blutprobe entnommen. Grund: Die Polizeibeamten am Unfallort sahen nach eigenen Angaben „Hinweise“, dass er alkoholisiert unterwegs gewesen sein könnte.

(dae)

