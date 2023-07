Alkohol am Steuer? Bottroperin (55) verursacht hohen Schaden

Bottrop/ Oer-Erkenschwick. Eine 55-jährige Frau aus Bottrop hat in Oer-Erkenschwick einen Unfall verursacht. Alkohol war möglicherweise bei dem Unfall auch mit im Spiel.

Eine Autofahrerin aus Bottrop ist am Montagnachmittag in einen Unfall in Oer-Erkenschwick verwickelt gewesen. Nach Angaben der Polizei kam die 55-Jährige dort mit ihrem Fahrzeug auf der Stimbergstraße in Höhe der Kampstraße nach rechts von der Fahrbahn ab.

Hier kollidierte sie mit zwei geparkten Fahrzeugen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Laut Polizei ergaben sich vor Ort Hinweise darauf, dass die Bottroperin vor ihrem Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Sie musste für eine Blutprobe mit zur Polizeiwache. Der Führerschein wurde sichergestellt.

