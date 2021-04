Akteure machen mit neuen Ideen die Bottroper City schick

An die regionale Bio-Feinkostmeile von 2016 (Foto) knüpfen Geschäftsleute an der Böckenhoffstraße an. Diesmal soll ein Kulturangebot hinzu kommen.

Bottrop. Bottrops Wirtschaftsförderer unterstützen Projekte für die City und halten die Anschubfinanzierung bereit. Erste Ideen sind schon auf dem Weg

Online-Handel, verändertes Käuferverhalten und nicht zuletzt die Pandemie stellen Innenstädte vor wachsende Herausforderungen, die auch in der Bottroper City sichtbar werden. Daher krempeln jetzt Bottroperinnen und Bottroper die Ärmel hoch setzen sich mit Ideen und Konzepten für eine lebendige Innenstadt ein. Zur Anschubfinanzierung stehen insgesamt jährlich 50.000 Euro zur Verfügung.

Sabine Wißmann, Leiterin des Amtes für Wirtschaftsförderung und Standortmanagement: „Damit fördern wir Projekte, die direkt auf eine Belebung der Innenstadt zielen, die sich positiv auf die lokale Wirtschaft auswirken und die sich kurzfristig realisieren lassen.“ Wer ein Projekt verwirklichen wolle, sei herzlich willkommen.

Die ersten Akteure sind schon überzeugt

Erste Akteure hat das bereits überzeugt. Persönliche Ideen und Pläne wurden in stimmige Konzepte gegossen. Über deren Umsetzung hat in der vergangenen Woche das Gremium des Stärkungsfonds beraten und vielfach grünes Licht gegeben. So hat das Festkomitee der Bottroper Karnevalisten die närrische Zeit für eine Ausstellung im ehemaligen Karstadt-Gebäude, den Althoff-Arkaden genutzt. Im Sommer wird eine farbenfrohe Dekoration die Besucherinnen und Besucher der Innenstadt erfreuen – eine Aufgabe, die sich der gemeinnützige Verein „Marketing für Bottrop“ auf die Fahnen geschrieben hat.

Eine weitere Idee verfolgt ein Gemeinschaftsprojekt zur Neugestaltung des Bereichs vor den Geschäften an der Böckenhoffstraße 10. Unter breiten Sonnenschirmen soll hier eine Terrasse zum Verweilen und Genießen einladen. Geplant ist sowohl ein gastronomisches als auch ein kulturelles Angebot in Kooperation mit dem Kulturamt, wie Barbara Bukes vom Biosupermarkt Bukes erläutert.

Doku-Kino an sechs Abenden in der Saison

An der Cyriakuskirche soll in einem Doku-Kino an mindestens sechs Abenden pro Saison ein Beitrag gezeigt werden. Nach den Plänen der Marktviertel UG und deren Projektpartner St. Cyriakus Kirchengemeinde werden eine große mobile Leinwand und Sitzmöblierung aufgestellt.

Citymanagerin Ute Schimmang: „Die positive Entwicklung unserer Innenstadt genießt höchste Priorität.“ Sie freut sich daher auch über weitere Vorschläge: „Wenn sich jemand eine kreative und schon recht konkrete Maßnahme überlegt hat, dann immer heraus damit.“

Kontakt unter 02041/704790 oder per E-Mail an ute.schimmang@bottrop.de.