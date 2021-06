Agentur für Arbeit sieht für Bottrop positive Entwicklung

Bottrop. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Mai in Bottrop zurückgegangen. Sie sank sogar stärker als vor der Corona-Pandemie. Das sind die Zahlen.

Die Agentur für Arbeit meldet für Bottrop eine positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen sank im Vergleich zum Vormonat im Mai um 127. Insgesamt waren damit im Mai dieses Jahres noch 4970 Menschen in Bottrop arbeitslos gemeldet. Auch die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf nun 8,1 Prozent. Für ganz NRW liegt die Quote bei 7,5 Prozent.

Das sei der beste Wert seit 2018, heißt es seitens der Agentur für Arbeit. „Der Rückgang der Arbeitslosigkeit von April auf Mai ist sogar besser als 2019, also vor der Corona-Pandemie. Ein solcher Abbau der Zahlen stimmt optimistisch“, sagt Frank Thiemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Gelsenkirchen, die auch für Bottrop zuständig ist. Zum ersten Mal in diesem Jahr liege die Zahl der Arbeitslosen sogar unter dem Vorjahresniveau. Damit beginne der Zeitraum, an dem die Zahl der Arbeitslosen tatsächlich abgebaut wird. Davon profitierten derzeit alle Altersgruppen.

Zehn Betriebe in Bottrop haben noch immer Kurzarbeit angemeldet

Auch der Blick auf die Unterbeschäftigung zeigt eine positive Entwicklung. Hier werden nicht nur diejenigen gezählt, die arbeitslos sind, sondern auch diejenigen erfasst, die beispielsweise Teilnehmer einer geförderten Maßnahme sind. Im Mai 2021 wies die Statistik für Bottrop 6628 Unterbeschäftigte aus, 114 weniger als im April und 250 weniger als im Vorjahr.

Bottroper Arbeitgeber meldeten der Arbeitsagentur im Berichtsmonat insgesamt 175 neue freie Stellen. Das waren fünf weniger als im Vormonat und 30 mehr als im Mai des vergangenen Jahres. Gleichzeitig haben im Mai zehn Bottroper Betriebe für 39 Mitarbeiter Kurzarbeit angezeigt, das ist ein Betrieb weniger als im April.

Das Jobcenter „Arbeit für Bottrop“ zählte in der Grundsicherung für Arbeitsuchende 3522 Arbeitslose (keine Veränderung zum Vormonat). Das waren 38 mehr als vor Jahresfrist.

