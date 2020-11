AfD im Bottroper Rat wählt Patrick Engels zum Fraktionschef

Die Bottroper AfD zieht zum ersten Mal überhaupt in Fraktionsstärke in den Bottroper Rat ein. Diese Ämter haben ihre vier Ratsvertreter jetzt.

Der neue Ratsherr Patrick Engels ist Vorsitzender der AfD-Fraktion im Bottroper Stadtrat. Die AfD-Vertreter haben ihn auf ihrer Fraktionssitzung am vorigen Freitag ernannt. „Wir sind jedenfalls gut aufgestellt und freuen uns auf unsere erste Ratssitzung“, sagte der neue AfD-Fraktionschef. Die konstituierende Sitzung des neuen Stadtrates findet am Dienstag 10. November, ab 15 Uhr in der Dieter-Renz-Sporthalle statt.

Patrick Engels ist im Bottroper Stadtrat der erste AfD-Fraktionsvorsitzende überhaupt. Bisher war die Partei nur mit einem Ratsherrn vertreten gewesen: zuletzt war das Guido Schulz. Um ihn hatte es langen Streit gegeben. Denn eine Ratsmehrheit hatte sich geweigert, ihn in einen Fachausschuss des Rates zu wählen. Dazu hatte Schulz allerdings ein Recht, zu dem ihm aber erst die Kommunalaufsicht zumindest formal verhalf. er Sozialausschuss tagte vor der Ratswahl im September allerdings nicht mehr.

Zum ersten Mal in Fraktionsstärke im Bottroper Rat vertreten

Neuer AfD-Fraktionschef im Bottroper Stadtrat wird Patrick Engels. Foto: AfD Bottrop / AfD

Bei der Wahl hatte die AfD sieben Prozent der Stimmen erlangt. Die AfD ist damit mit vier Ratsherren im neuen Rat vertreten. Sie zieht zum ersten Mal überhaupt in Fraktionsstärke in den Stadtrat ein, wie Sprecher Patrick Engels ausdrücklich mitteilt. Aufgestellt hatte die AfD ihre Fraktion eigentlich schon Mitte September. Da die Ratsperiode offiziell aber erst am 1. November begann, musste sich das jetzt noch einmal formell bestätigen.

Der auch im vorigen Rat schon vertretene AfD-Ratsherr Guido Schulz ist danach erster stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Zum zweiten Stellvertreter wurde der Rechtsanwalt Udo Pauen benannt. Fraktionsgeschäftsführer ist Christian Malkowski.