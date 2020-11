Bauarbeiten Änderung der Straßensperrungen in Bottrop-Ebel

Bottrop. Ab Montag laufen die Asphaltarbeiten in der Ebelstraße. Dafür muss die Straße noch einmal gesperrt werden. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Die Kanalbauarbeiten in Ebel haben erneut eine Straßensperrung zur Folge. Am Montag, 30. November, werden die restlichen Asphaltarbeiten in der Ebelstraße zwischen der Brücke über die Berne und der Bahnhofstraße ausgeführt. Die Ebelstraße muss dafür gesperrt werden.

Eine Umleitung wird eingerichtet: Dazu wird ab 7 Uhr die bisher gesperrte Hafenstraße für den Verkehr geöffnet und dafür die Ebelstraße gesperrt. Am Dienstag, 1. Dezember wird die Verkehrsführung ab 7 Uhr wieder zurückgesetzt, die Ebelstraße geöffnet und die wieder Hafenstraße gesperrt.

