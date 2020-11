Adventsstimmung kehrt ein ins Dorf - so gut es eben geht

Am Freitag hätte mit dem Wintertreff von „Natürlich Kirchhellen“ die Adventszeit im Dorf beginnen sollen. Der muss wegen Corona ausfallen. Trotzdem arbeiten viele Menschen daran, Adventsstimmung zu schaffen, so gut es unter Pandemiebedingungen halt geht. Das Pastoralteam von St. Johannes macht wie versprochen zusätzliche Angebote; „Natürlich Kirchhellen“ stellt 25 Weihnachtsbäume auf und die Werbegemeinschaft öffnet Adventstürchen im Netz.

„Natürlich Kirchhellen“ hat am Donnerstag damit begonnen, entlang der Hauptstraße und am Johann-Breuker-Platz 25 Tannenbäume aufzustellen. Dekoriert werden sollen sie von Kindern aus dem Montessori-Kinderhaus am Tappenhof, der Kita Ekel und dem offenen Ganztag von Johannes- und Gregorschule. Am Brezelbruder soll eine Fotowand an die vergangenen Winterfeste auf dem Johann-Breuker-Platz erinnern.

Zusätzliche Angebote in St. Johannes

„In St. Johannes sieht man, dass der Advent mit dem Warten auf das Hoffnungsfest, den Lichtblick und die Rettung in diesem Jahr eine ganz besondere Aktualität bekommt“, sagt das Pastoralteam von St. Johannes. „Die Corona-Pandemie rückt dabei vieles in den Mittelpunkt, was bislang normal und gewöhnlich schien.“ Mit zusätzlichen Angeboten will das Team die Menschen auf den Advent einstimmen. Das beginnt bereits am heutigen Freitag mit „Licht im Advent“: „An den Freitagnachmittagen laden wir jeweils von 17 bis 17.30 Uhr ein zu Impuls, Besinnung und Stille in Gemeinschaft in der Kirche Hl. Familie Grafenwald.“

Ein weiteres Angebot sind die Adventsimpulse, die nicht nur für Familien immer sonntags um 16 Uhr auf dem Kirchplatz Hl. Familie, um 16.30 Uhr auf dem Kirchplatz St. Mariä-Himmelfahrt und um 17 Uhr auf dem Kirchplatz St. Johannes stattfinden. Am dritten Adventssonntag wird in Grafenwald zudem traditionell das Friedenslicht aus Bethlehem empfangen . Mit den Früh- und Spätschichten gibt es montags um 18.30 Uhr in der Feldhausener Kirche eine Möglichkeit sich einzustimmen.

Andachten für Senioren

Natürlich mit Maske: Kirchhellener Krippenfiguren im Schaufenster des Schuhhausese Möller, in Szene gesetzt von Inhaberin Susanne Breit (vorn), und Iris Suttmann. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Weil die gewohnten Seniorentreffs derzeit nicht stattfinden können, laden die Seelsorger ein zu „besonderen Adventsandachten“ für Senioren: „Diese haben immer ein Motiv im Mittelpunkt und etwas zum Mitnehmen.“ Termine: montags um 15 Uhr im Pfarrheim St. Johannes, mittwochs um 14.30 Uhr im Pfarrheim St. Mariä Himmelfahrt sowie mittwochs um 15 Uhr in der Kirche Hl. Familie Grafenwald. Ein ganz anderer Akzent wird donnerstags um 8 Uhr mit Zehn-Minuten-Andachten an der Kapelle in Ekel erfolgen. Ein weiteres offenes Angebot findet in der Libori-Kapelle am Lippweg in Feldhausen sonntags (ganztägig) mit ansprechenden Impulsen statt.

Die Werbegemeinschaft Kirchhellen startet am Dienstag das „Kirchhellener Weihnachtsshopping“. Ab dem 1. Dezember öffnet sich täglich auf der Facebook-Seite „Kirchhellen erleben“ ein Adventstürchen. Dahinter verstecken sich Rabatte, Geschenke oder Gewinnspiele, die es nur an diesem Tag gibt. Und dann gibt es noch die kleine Krippenlandschaft im Schuhhaus Möller an der Hauptstraße. Die Kirchhellener Figuren inklusive des neu eingekleideten Brezelbruders sind inzwischen eingezogen - mit Maske, versteht sich. In der Woche vor Heiligabend folgen der Stall und zuletzt das Christkind.