Kirchhellen. Mit Bedauern hat sich das RVR-Team vom Format „Wild und Weihnacht“ zum dritten Advent verabschiedet. Was geht auf dem Heidhof- und was nicht.

Der Adventsmarkt „Wild und Weihnacht“ am dritten Adventswochenende kann unter Corona-Bedingungen nicht stattfinden. Wildfleisch und Kaminholz für ein gemütliches Fest sind am Heidhof dennoch zu haben - und womöglich auch ein Weihnachtsbaum zum Selberschlagen.

Der dritte Adventssamstag am Heidhof war in den Vorjahren eine Gelegenheit, sich in Adventsstimmung zu bringen . Jede Menge Programm von Jagdhornbläsern über Kunsthandwerker bis zur Falknerin, dazu Wildfleischverkauf, über offenem Feuer geröstetes Stockbrot. Und wenn man schon mal da war, einen Weihnachtsbaum zum Selberschlagen.

In Planung: Weihnachtsbaum zum Selberschlagen

„Wie so vieles andere können wir ,Wild und Weihnacht’ in diesem Jahr nicht anbieten“, bedauert Revierförster Werner Meemken. Das Besucherzentrum ist geschlossen. Seminare, Exkursionen, Kräuter- und Pilzsammlungen - bis auf Weiteres gestrichen. „Ich hoffe, wir können noch einen oder zwei Tage organisieren, an dem die Leute zu uns kommen können“, sagt Meemken. Er plant einen Sonderverkauf und einen Termin für Weihnachtsbäume zum Selberschlagen. Spruchreif ist das aber noch nicht.

Der Verkauf von Wildfleisch läuft derzeit ausschließlich über das Bestellformular im Internet auf der Serviceseite des RVR Ruhr Grün. Im Angebot ist Rot-, Schwaz- und Rehwild mit einer Preisspanne von 12 Euro das Kilo (Wildbratwurst) bis 41 Euro Rotwildkalbsfilet, küchenfertig und vakuumiert. Auf Nachfrage gibt es auch ganze Tiere. „Wenn die bestellten Teile da sind, verpacken wir sie und rufen die Kunden an, damit sie es abholen können“, sagt Meemken.

Kaminholz kann am Heidhof an Freitagnachmittagen abgeholt werden. Foto: Olaf Fuhrmann

Zufahrt zum Kaminholzplatz

Für Kaminholz ist eine Vorbestellung nicht notwendig. „Das haben wir reichlich da“, sagt Meemken. Dennoch können Interessierte nicht einfach vorfahren und abholen. Nur an den Öffnungstagen des Kaminholzplatzes am Heidhof freitags von 13 bis 16 Uhr und jeden ersten und dritten Samstag von 10 bis 13 Uhr ist die Nutzung der Heidhofstraße für Am- und Abfahrt erlaubt. Ansonsten ist die Zufahrt untersagt, und das Heidhof-Team warnt: „Die Stadt Bottrop kontrolliert das Einhalten der Regel täglich.“

Im Angebot am Kaminholzplatz sind Eiche, Buche und Ahorn (Schüttraummeter lufttrocken 75 Euro) sowie nach RVR-Angaben erstmals Fichtenscheite (Schüttraummeter lufttrocken 50 Euro). Auch in Corona-Zeiten gibt es die Möglichkeit, sein Brennholz selbst zu schneiden, entweder aus Rest- oder Kronenholz oder Bäume selbst zu fällen. Voraussetzungen: Motorsägenschein, Schutzausrüstung, die Verwendung von Biokettenöl aus Umweltschutzgründen, eigenes Werkzeug und Terminvereinbarung am Heidhof: 02045-4056-0.