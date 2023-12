Adventsfenster: Ganz Kirchhellen wird zum Adventskalender

Bottrop-Kirchhellen. Bottrop-Kirchhellen wird wieder zum Adventskalender: Jeden Tag lädt ein anderes Adventsfenster zum Treffen ein. Den Auftakt machte Rotthofs Hof.

Die Tradition in Kirchhellen lebt weiter, seit inzwischen 25 Jahren nähert man sich Tag für Tag mit den begehbaren Adventsfenstern immer mehr dem Weihnachtsfest. Den Auftakt machte in diesem Jahr am Freitagabend der Rotthofs Hof.

Am eiskalten Herbstabend verbreitete der mit Lichterketten, Leuchtsternen und farbig angestrahlten Bäumen illuminierte Hof bereits vorweihnachtliche Stimmung. In Metalltonnen prasselte Holzfeuer und sprühte glühende Funken in die eisige Luft, der Duft von Glühwein zog verlockend übers Gelände.

„Das Ambiente ist wichtig“, erklärte Standortleiterin Sabine Ridderskamp, die mit Ihrem Team den Hof und das Adventsfenster dekoriert hatte. Zwei Fenster waren mit „Frohe Weihnachten“ und einer großen „1“ dazwischen geschmückt. „Alles ist in Handarbeit entstanden“, versichert die Teamleiterin, die weihnachtliche Dekoration aus altem Palettenholz ebenso wie das Seil für die umgebende Lichterkette, das von vier Leuten mühsam geflochten worden war.

Rotthoffs Hof in Bottrop-Kirchhellen: Ärger über gestohlene Weihnachtsbäume

Für den kleinen Impuls, der traditionsgemäß die Veranstaltungen eröffnet, hatte Sabine Ridderskamp lange nach einer Geschichte gesucht, aber nichts Inspirierendes gefunden. Erst ein bestürzender Anlass gab das Motiv vor: Kurz vorher wurden in der Nacht zwei geschmückte Weihnachtsbäume aus der Dekoration des Hofes gestohlen, der Baumschmuck lag verstreut herum, ein Baum war sogar noch auf dem Parkplatz gekürzt worden, weil er vermutlich zu lang für den Kofferraum war.

„Das hat uns alle etwas runtergezogen“, sagte die Teamleiterin, aber damit war das Thema Tannenbaum gefunden. Sabine Riderkamp kopierte geschmückte Bäume und versah sie auf der Rückseite mit kleinen Geschichten, Sinnsprüchen oder Gedichten zur Weihnachtszeit. In zwei Teile zerschnitten wurden die kleinen Puzzle an die etwa 20 Anwesenden verteilt, die sich anschließend den passenden Partner suchen mussten. Bei der Suche nach dem Gegenstück konnten sich die Menschen kennenlernen und anschließend gemeinsam die Texte unter den Fenstern vortragen.

Beim Glühwein oder Apfelpunsch aus Früchten der hofeigenen Streuobstwiese wurden anschließend weihnachtliche Lieder gesungen. „Lasst uns uns froh und munter sein“ verkündeten die Sänger rund um die wärmenden Feuertonnen. Neben kleinen Leckereien konnten die Besucher auch noch den Grünkohl aus hofeigener Produktion genießen.

Rotthofs Hof feiert alternativen Adventsmarkt

Der Grund für die Bewerbung um den Auftakt der Aktion und den verhältnismäßig großen Aufwand für ein Adventsfenster war auch leicht erklärbar: Am Samstag fand auf den Hof der alternative Adventsmarkt statt mit handwerklichen Angeboten und allerlei Selbstgemachten. Im Sinne der Nachhaltigkeit wurden ausschließlich vegetarische, vegane und biologische Produkte angeboten.

Mit der Aktion will man auch auf die neu gestalteten Räumlichkeiten im ehemaligen Bioladen aufmerksam machen. Zwar ist der Bio-Hofladen inzwischen geschlossen, aber Rotthoffs Hof ist als Einrichtung des Diakonischen Werkes immer noch Werkstatt für Menschen mit Behinderung und Teilhabe am Arbeitsleben.

Auch in diesem Jahr beteiligen sich wieder 24 Schulen, Gruppen, Vereine und Familien aus allen Ortsteilen an der Adventsfenster-Aktion. Alle Termine sind besetzt, nachdem in den letzten Jahren pandemiebedingt nicht alle Institutionen teilnehmen konnten. Kindergärten, Schulen, Pfarreien, kirchliche Organisationen und einzelne Familien aus der gesamten Gemeinde öffnen an jedem Abend um 18.30 Uhr ein neues Fenster. Die letzte Station wird wie gewohnt am Heiligabend die Krippe in St. Johannes sein.

Das sind alle kommenden Stationen des Kirchhellener Adventskalenders

4. Dezember: Sekundarschule Kirchhellen, Kirchhellener Ring 18

5. Dezember: Montessori Kindergarten, Tappenhof 7, 17 Uhr

6. Dezember: KTV Himmel (Vereinsheim), Heinrich Grewer-Strasse-2

7. Dezember: Haus Johannes /Familienzentrum St. Johannes, Gartenstr. 7-13

8. Dezember: Hof Jünger Heimathaus, Wellbraucksweg 2 - 4

9. Dezember: Familie Jandewerth, Im Schwarzwald 13

10. Dezember: Bücherei Feldhausen, Marienstr. 29, 17 Uhr

11. Dezember: Kindergarten St. Mariä Himmelfahrt, Bonhoefferstr. 8, 17 Uhr

12. Dezember: Johannesschule, Gartenstraße 32

13. Dezember: Familie Breit (Kfd-Gruppe), Senheimer Strasse 7

14. Dezember: Vestisches Gymnasium, Schulstraße 25

15. Dezember: Heimathaus (Familienkreis Kolping), Wellbraucksweg 2 - 4

16. Dezember: Pfarrhaus (KJG Feldhausen), Hövekesweg 16

17. Dezember: Familie Benien, Raiffeisenstr. 32

18. Dezember: Familie Schmitz (Landfrauen), Hiesfelder Str. 12a

19. Dezember: Familie Löns, Martin-Luther-Str. 43

20. Dezember: Kindertagesstätte St. Johannes Ekel, Münsterstr. 39, 17 Uhr

21. Dezember: Kirche Feldhausen (Kirchenchor), Kapellenstraße

22. Dezember: Schmalenbach-Alberti (Familienkreis), Rohrbrauk 86

23. Dezember: Familien Rottmann und Klein-Wiele, Im Schwarzwald 18

24. Dezember: Krippe An St. Johannes

