Wolfsgebiet Streit um Abschuss von Wölfin „Gloria“ geht in nächste Runde

Bottrop-Kirchhellen Das Oberverwaltungsgericht Münster muss nun entscheiden, ob die Problemwölfin abgeschossen werden darf. Zwei weitere Risse ohne DNA-Nachweise.

Der Abschuss von Problemwölfin „Gloria“ wird ein Fall für das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster. Der Kreis Wesel hatte den Abschuss genehmigt, das Verwaltungsgericht Düsseldorf hatte diese Erlaubnis einkassiert. Jetzt hat der Kreis dagegen Beschwerde eingelegt. Im November hatte es in Schermbeck weitere Nutztierrisse gegeben. Experten konnten den Verdacht gegen Gloria nicht erhärten.

Der Kreis Wesel hatte am 20. Dezember 2023 per Allgemeinverfügung eine Ausnahmegenehmigung zum Abschuss der Wölfin erteilt, unter anderem mit der Begründung, die Wölfin habe unter anderem im Oktober in Kirchhellen den empfohlenen Herdenschutz überwunden und ernsten wirtschaftlichen Schaden angerichtet. Drei Naturschutzverbände hatten im Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht Münster beantragt, diese Erlaubnis zu widerrufen.

„Dass die Wölfin empfohlenen Herdenschutz überwinden kann, ist keine neue Erkenntnis“

Das Verwaltungsgericht hat diesen Anträgen am 17. Januar stattgegeben und den Abschuss verboten. Kernsätze der Begründung: „Dass die Wölfin empfohlenen Herdenschutz überwinden kann, ist keine neue Erkenntnis, sondern hat sich schon in früheren Jahren gezeigt. Diese Übergriffe stellen aber Ausnahmen dar. Jedenfalls nach den dem Gericht vorgelegten Unterlagen ist weiterhin anzunehmen, dass sich ,Gloria‘ nicht auf das Jagen von Weidetieren spezialisiert hat.“

Wie erwartet, hat der Kreis „in enger Abstimmung“ mit dem Landesumweltministerium gegen diesen Gerichtsbeschluss Beschwerde eingelegt. Darüber entscheidet nun das OVG in Münster.

In Hünxe und Schermbeck hat es am 10. November zwei weitere Nutztierrisse gegeben, bei denen drei Schafe gerissen und ein weiteres so schwer verletzt wurde, dass es später getötet werden musste.

Experten des Senckenberg-Institutes stellten später fest. Der Wolf oder die Wölfin stammen wohl aus Glorias Familie. Ein individueller DNA-Nachweis war den Experten aber nicht möglich. ks

