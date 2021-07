Abkochgebot für Bottroper Leitungswasser wieder aufgehoben

Bottrop. Betroffen war das Versorgungsgebiet von RWW im südlichen Teil der Stadt. Mittlerweile kommt das Wasser aus Dorsten.

Ab sofort ist das vergangene Woche vom Gesundheitsamt angeordnete Abkochgebot aufgehoben. Zahlreiche Kontrollmessungen haben nun wieder eine konstant gute Trinkwasserqualität bestätigt. Alle Analyseergebnisse der letzten Tage zeigten keine bakterielle Auffälligkeiten. Die Trinkwasserqualität ist konstant gewährleistet. Ein Abkochen des Leitungswassers ist somit nicht mehr erforderlich, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Rainer Roggatz, Leiter der Technik bei RWW: „Seitdem das Hochwasser abgelaufen ist, haben wir mit den Aufräumarbeiten auf unserem Gelände begonnen. Alles, was die Ruhr mitgetragen hat, entfernen wir gerade. Die Anlagen werden intensiv gespült, geprüft und falls nötig repariert. Die Versorgung ist sichergestellt“, so Roggatz. Es könne allerdings gelegentlich zu Druckschwankungen kommen.

Versorgung nun aus Dorsten-Holsterhausen

Trotz der aktuell deutlich verbesserten Situation muss RWW wegen des Jahrhunderthochwassers noch zahlreiche Wiederherstellungs- und Instandsetzungsmaßnahmen vornehmen. Das Gesundheitsamt hat beschlossen, vorsorglich weiterhin eine Chlorung aufrecht zu erhalten. Auf die Nachchlorung im Wasserwerk Essen-Kettwig wird mittlerweile verzichtet.

Geänderte Fließrichtung - Braunfärbung möglich, aber ungefährlich

Abhängig von den Ergebnissen der weiteren Kontrollmessungen wird geprüft, ob die zusätzlichen Desinfektionsmaßnahmen in den nächsten Tagen schrittweise ganz eingestellt werden können. Bottrop, abgesehen von der Straße „Am Rhein-Herne-Kanal“ im Gewerbegebiet, wird mittlerweile aus dem Grundwasserwerk in Dorsten-Holsterhausen versorgt. Das war erforderlich, um betriebsfähig zu bleiben und die benötigte Wassermenge an die Einwohner zu liefern. Nach notwendigen Druckzonenumstellungen könne es durch die geänderte Fließrichtung des Wassers zu Braunfärbung des Trinkwassers kommen. In diesem Falle sollen die Kunden das Wasser so lange laufen lassen, bis es klar ist. Mehr Infos: rww.de.

