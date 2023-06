Abitur: Das sind die besten Absolventen aus der Region

Benedikt Schranz hat mit 885 Punkten in Bottrop das beste Abitur gemacht – in der Region gab es noch Absolventen, die sogar noch mehr Punkte erreicht haben.

Bottrop/Ruhrgebiet. Der Sohn des Oberhausener OBs, Benedikt Schranz, hat mit 0,75 Bottrops bestes Abi geschafft. In der Region gab es sogar noch bessere Abschlüsse.

Auf viel Interesse ist unser Artikel über Benedikt Schranz gestoßen. Der 18-Jährige hat das beste Abitur in Bottrop absolviert und ist zudem Sohn des Oberhausener Oberbürgermeisters Daniel Schranz. Mit 885 von 900 Punkten ist ihm der fast perfekte Abschluss gelungen – war in der Region noch jemand besser? Eine Übersicht.

Nobelpreisträger will Mülheimer Top-Abiturientin kennenlernen

Sechs Punkte mehr als Benedikt Schranz hat die 17-jährige Maren May geschafft. Die Mülheimerin hat sich „vielleicht ‘ne Spur geärgert“, dass ihr „nur“ in drei von vier Abiturfächern die Bestnote mit 15 Punkten gelungen ist. Ihre Lehrerin bezeichnet sie als „Ausnahmeerscheinung“, vor allem wegen ihrer Chemie-Kenntnisse. Deswegen will sogar der Nobelpreisträger Benjamin List sie kennenlernen. Im Herbst startet Maren ihr Studium – in Medizin oder Biochemie. (Hier geht’s zum Artikel über die Mülheimer Top-Abiturientin)

Maren May hat das beste Abitur in Mülheim gemacht. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Duisburgerin macht 0,7-Schnitt im Abitur

Auch Pia Hoffmann aus Duisburg hat 891 Punkte geschafft – rechnerisch ist das ein 0,7-Schnitt. Die 18-Jährige interessiert sich ebenso wie Maren vor allem für die Naturwissenschaften. Für die Zeit nach dem Abitur hat sie sich für ein Freiwilliges wissenschaftliches Jahr in Hannover beworben, wo sie ein Forschungsprojekt im Bereich Physik und Molekularbiologie begleiten darf. (Hier geht’s zum Artikel über Duisburgs beste Abiturientin)

Pia Hoffmann hat das beste Abi in Duisburg gemacht. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Wittenerin geht für zehn Monate als Au-Pair nach Spanien

Leni Carlotta Stolle reiht sich ein in die 891-Punkte-Abiturienten. Die Wittenerin will Mathe, Recht oder Wirtschaft studieren – aber anders als die anderen Top-Absolventen legt sie damit nicht sofort los. Mit einigen Freundinnen will sie Anfang Juli zu einem sechswöchigen Interrail-Trip quer durch Europa aufbrechen. Im September wird sie für zehn Monate als Au-pair-Mädchen bei einer Familie in der Nähe von Barcelona wohnen. (Hier geht’s zum Artikel über Wittens beste Abiturientin)

Leni Carlotta Stolle aus Witten will nach dem Abi erstmal ins Ausland. Foto: Jonas Richter / FUNKE Foto Services

Herner Top-Abiturienten stammen aus der Türkei

Kaan Mevlüt Özkara war der Erste in seiner Familie, der aufs Gymnasium gegangen ist. Zwölf Jahre später hat der Herner das Abitur mit 885 Punkten bestanden. Fast genauso gut war sein Stufenkamerad Sinan Yavuz Adigüzel mit 871 Punkten. Die Familien der beiden Top-Abiturienten vom Gymnasium Wanne stammen aus der Türkei, zur Abi-Verleihung sind zahlreiche Familienmitglieder aus der Ferne angereist. (Hier geht’s zum Artikel über die beiden besten Abiturienten aus Herne)

Kaan Mevlüt Özkara (rechts) und Sinan Yavuz Adigüzel haben die besten Abi-Abschlüsse in Herne gemacht. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Super-Abiturientin aus Gelsenkirchen hatte Realschulempfehlung

In Gelsenkirchen hat Jessica Hanowski mit 850 Punkten einen der besten Abschlüsse der Stadt absolviert. Dabei hatte die 19-Jährige in der vierten Klasse eine Empfehlung für die Realschule bekommen. Aber sie wollte es in die Oberstufe schaffen, hat sich an der Gesamtschule angemeldet. Dass sie es als Arbeiterkind – ihr Vater ist Metallschlosser, die Mutter Reinigungskraft – zum 0,8-Abitur geschafft hat, macht die bescheidene Gelsenkirchenerin dann doch stolz. (Hier geht’s zum Artikel über Gelsenkirchens Super-Abiturientin)

Super-Abiturientin aus Gelsenkirchen: Jessica Hanowski. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

