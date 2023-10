Tiere in Not

Tiere in Not Abgemagert, verdreckt: Meerschweinchen in Bottrop ausgesetzt

Bottrop. Sieben ausgesetzte Meerschweinchen päppelt das Tierheim Bottrop wieder auf. Sobald es ihnen besser geht, sollen sie ein neues Zuhause finden.

Sieben an verschiedenen Stellen ausgesetzte Meerschweinchen sind im Oktober zum Bottroper Tierheim gebracht worden. Drei wurden in Bottrop auf einer Wiese gefunden und drei im Köllnischen Wald in der Nähe des Tierheims in einer geöffneten dreckigen Box. Die Tiere standen unter Schock, waren verschmutzt, stinkend und abgemagert. Ein weiteres – zu sehen auf dem Foto – wurde einige Tage später gefunden, abgemagert und total erschöpft.

„Zum Glück haben tierliebe Menschen sie alle entdeckt und eingefangen“, sind die Tierfreunde Bottrop froh. Bei der tierärztlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass die Meerschweinchen unter Milbenbefall leiden. Inzwischen werden sie behandelt.

Die Tierfreunde hoffen, dass die Meerschweinchen ein neues Zuhause finden, nachdem sie sich von den gar nicht guten Erlebnissen erholt haben.

Das Tierheim Bottrop an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim geschlossen.

Weitere Informationen gibt es auf www.tierheim-bottrop.de und unter 02041 93848.

