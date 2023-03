Abenteuerlustiges Paar verbringt Lebensabend in Demenz-WG

Bottrop. Regina und Klaus Bauch sind seit 60 Jahren verheiratet. Sein gemeinsamer Weg hat das Paar in alle Welt geführt – und schließlich nach Bottrop.

Hätten Sie den Heißsporn geheiratet, der bei der gemeinsamen Heimfahrt auf seiner Vespa so spritzig Gas gibt, dass Sie hinten runterrutschen? Nun, Regina Henning, wie sie damals hieß, hat es getan. Seit 60 Jahren sind sie und Klaus Bauch heute verheiratet. Munter erzählen sie von ihren ersten gemeinsamen Erlebnissen. Ihr Weg hat sie an Reiseziele in aller Welt geführt. „Das kann uns keiner mehr nehmen“, sagt Klaus Bauch.

Gemeinsamer Einzug in eine Bottroper Demenz-WG

Wir treffen das Paar in der ANW-Wohngemeinschaft für Demenzkranke in der Boy, wo es vor rund einem halben Jahr einzog. Dort leben jeweils bis zu acht Bewohner und Bewohnerinnen in einer von drei Wohngruppen. Regina Bauch (79) vermisst die eigene Wohnung, sagt sie, aber Klaus Bauch (82) betont: „Mir geht es hier sehr gut, ich fühle mich wohl.“ Es ist eine Möglichkeit, den Lebensabend professionell umsorgt und doch selbstbestimmt in der gleichen Einrichtung zu verbringen.

Regina und Klaus Bauch erzählen von ihren Reisen in alle Welt. Heute leben sie in der ANW-Demenz-Wohngemeinschaft in Bottrop-Boy. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Hergezogen sind Regina und Klaus Bauch aus Duisburg-Hamborn, wo sich die beiden auch kennenlernten. Das Paar erinnert sich gut an den Tag, an dem Klaus seine Regina seiner Mutter vorstellte. „Sie war zu der Zeit bettlägerig. Das Erste, was meine Mutter sagte, war: Was für einen Vogel bringst du mir da an?“, sagt der heute 82-Jährige. Seine Gattin, 79, lächelt und ergänzt: „Ich trug einen Minirock, hatte hochtoupierte Haare. Seine Mama war erschrocken. Doch ein paar Tage später mochte sie mich.“ Sie habe seine sterbenskranke Mutter mitgepflegt, erzählt Klaus Bauch, am Ende seien die zwei „ein Herz und eine Seele“ gewesen.

Die Mutter, im Sterben liegend, habe ihren ältesten Sohn noch verheiratet sehen wollen. „Meine Frau war Vollwaise, das Jugendamt musste noch die Erlaubnis für die Heirat geben“, berichtet der 82-Jährige. Schließlich folgte auf die standesamtliche Trauung am 29. März die kirchliche Hochzeit am 30. März.

„Wir konnten keine Kinder bekommen“, berichtet Klaus Bauch weiter. Er arbeitete als Bergmann, sie als Rechtsanwaltsgehilfin. „Unser Geld haben wir in Urlaub investiert. Wir haben die halbe Welt gesehen.“ Thailand, Fuerteventura („Zehn Mal im gleichen Hotel, Zimmer 836 – und kein Mensch am Strand“), Mexiko gehörten zu den Zielen.

Weit weg davon, ausschließlich Strand- und Poolurlaub zu machen, erkundete das Paar gern Land und Leute. Am besten gefallen hat den beiden Ägypten mit seinen Pyramiden und Pharaonen-Palästen. „Wir sind sieben Stunden mit dem Kamel durch die Sahara geritten“, erinnert sich Klaus Bauch noch bestens an dieses nicht unstrapaziöse Abenteuer. „Das musste man doch mitmachen“, ergänzt Regina Bauch.

Abenteuer, wie sie Alter und Gesundheit längst nicht mehr erlauben. „Meine Frau ist an Demenz erkrankt“, sagt Klaus Bauch. Und er könne nicht mehr alleine laufen. Sie sind auf Hilfe angewiesen. „Solange wir zusammen sitzen und Kreuzworträtsel raten können, geht es noch“, meint der 82-Jährige schlicht.

Die Diamantene Hochzeit soll in der Gemeinschaft der Demenz-WG gefeiert werden.

