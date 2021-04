Ab Dienstag Spurensperrung auf der Autobahn 42 in Bottrop

Bottrop . Der Autobahnbetreiber Autobahn Westfalen überprüft die Brücken an der A 42 auf Schäden. Dafür werden von Dienstag bis Donnerstag Spuren gesperrt.

Die Autobahn Westfalen prüft die Brückenbauwerke an der A 42. Dafür werden von Dienstag bis Donnerstag in Bottrop Spuren gesperrt. In der Zeit von 8.30 bis 15 Uhr steht dann streckenweise nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Zudem wird die Geschwindigkeit auf 80 km/h reduziert. Das passiert Dienstag und Mittwoch, (27. und 28. April) zwischen dem Kreuz Herne und der Anschlussstelle Bottrop-Süd in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort., Mittwoch und Donnerstag (28. und 29. April) zwischen der Anschlussstelle Bottrop-Süd und dem Kreuz Herne in Fahrtrichtung Dortmund.