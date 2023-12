A42-Sperrung hat begonnen: Blechlawine überrollt Bottrop

Erster Tag der A42-Sperrung: Erlaubt sind maximal 50 Stundenkilometer auf der Prosperstraße in Bottrop. In den Morgenstunden wie hier gegen 8.30 Uhr geht es nur im Schneckentempo vorwärts.

Bottrop. Tag 1 der A42-Sperrung: Bottrop wird an einigen Straßen ab dem Morgen von einer Blechlawine überrollt. Zeitweise kommt der Verkehr zum Erliegen.

Tag eins der A42-Sperrung: Bottrops Berufsverkehr bewegt sich ab dem frühen Morgen nur im Schneckentempo. Vor allem betroffen sind die Osterfelder Straße nach Osterfeld, Prosperstraße und die Essener Straße/ Friedrich-Ebert-Straße. Anfahren, bremsen, anfahren, bremsen – ein Horror für jede Kupplung und für die Verkehrsteilnehmer.

Der Kollaps bahnt sich schon gegen 7 Uhr an. Einige Umleitungsstrecken über die Autobahn sind zu der Uhrzeit so gut wie dicht. Die WDR-Stauschau meldet um 7.18 Uhr zur A2: „Dortmund Richtung Oberhausen zwischen Essen/ Gladbeck und Dreieck Bottrop drei Kilometer stockender Verkehr.“ Auf der A3 zwischen Oberhausen-Holten und Kreuz Oberhausen sind „nur“ zwei Kilometer Stau, Zeitverlust etwa zehn Minuten plus.

Auf der Essener Straße bildet sich derweil stadtauswärts ein meterlanger Rückstau bis zur Friedrich-Ebert-Straße. Immer wieder ordnen sich Autofahrer vom Südring kommend in den Verkehr ein. Die Folge: diesmal Rückstau und zwar am Südring. Grünphasen gibt’s keine.

Wer in den Morgenstunden aus Bottrop möchte, braucht gute Nerven, viel Geduld und noch mehr Zeit. Das zeigt sich auch an der Prosperstraße. Auf Höhe der Kokerei leuchten die Bremslichter um die Wette. Alle wollen nur in eine Richtung – zur B224.

Kaum ein Auto kommt über den zweiten Gang hinaus. Die Blechlawine tuckert langsam vorwärts. Es dauert nicht lange, dann herrscht auch Stillstand in Fahrtrichtung nach Bottrop. Ab der Johannesstraße geht es nur langsam voran. Offenbar wollen viele die Prosperstraße als Umleitung nutzen. Alles, was zwei oder vier Räder hat, ist unterwegs: Pkw, Motorräder, Krankentransporte, Busse und Lkw.

A42-Sperrung: Feuerwehr Bottrop stationiert zusätzliches Löschfahrzeug

Die Feuerwehr Bottrop hat sich auf die sechstägige Vollsperrung eingestellt. „Wir haben ein zusätzliches Löschfahrzeug an der Freiwilligen Feuerwehr in der Boy an der Wilhelm-Tenhagen-Straße stationiert“, sagt Feuerwehrsprecher Michael Duckheim.

Die Einsatzkräfte befürchten, dass man bei einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf der Landesstraße 631 (Essener Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Hans-Sachs-Straße, Kirchhellener Straße) nur schlecht von der Hauptwache nahe der Innenstadt nicht zügig genug in den Südosten der Stadt gelangen könnte. Die Wilhelm-Tenhagen-Straße liegt quasi zwischen den Hauptverkehrsstraße Prosperstraße und Horster Straße, somit kann die Feuerwehr im Ernstfall entscheiden, welche Strecke sie nimmt.

„So haben wir die Möglichkeit, wenn der Rückstau zu groß wird, schnell zu reagieren“, sagt Duckheim. Zwei Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und vier der Freiwilligen Feuerwehr seien für das zusätzliche Löschfahrzeug im Einsatz.

