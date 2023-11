Verkehr A42 in Bottrop: Autobahnbetrieb sperrt eine Spur

Bottrop. Auf der Autobahn A42 wird eine Sperrung eingerichtet. Die Autobahn Westfalen prüft die Brücke über den Rhein-Herne-Kanal.

Die Autobahn Westfalen richtet für weitere Prüfungen an der A42-Brücke über den Rhein-Herne-Kanal zwischen Essen und Bottrop eine geänderte Verkehrsführung ein. Deswegen steht dem Verkehr am Freitag bis 12 Uhr zwischen Kreuz Essen-Nord und Bottrop-Süd in beiden Fahrtrichtungen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Am Sonntag, 19. November, werden die Arbeiten fortgesetzt. Hier ist zwischen 10 und 18 Uhr in beiden Fahrtrichtungen nur ein Fahrstreifen frei. Nach Einrichtung der Verkehrsführung läuft der Verkehr dann auf zwei verengten Fahrstreifen pro Fahrtrichtung über die Brücke.

