A 42: Spurensperrungen zwischen Bottrop und Castrop

Bottrop. Auf der A 42 werden nach Pfingsten Unfallschäden an Schutzplanken beseitigt. Dafür werden Dienstag und Mittwoch Spuren gesperrt.

Die Autobahn Westfalen repariert Unfallschäden an Schutzplanken auf der A 42. Deswegen kann es ab Dienstag und Mittwoch, 25./26. Mai, zu Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen. Am Dienstag und Mittwoch wird jeweils von 9 bis 15 Uhr auf der A 42 gearbeitet. Die Arbeiten bewegen sich zwischen Bottrop und Castrop-Rauxel. Dafür muss jeweils streckenweise eine Spur gesperrt werden. Am Dienstag ist die Fahrtrichtung Kamp-Lintfort betroffen, am Mittwoch dann die Fahrtrichtung Dortmund.

