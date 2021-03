A 42-Schutzplanken werden repariert: Fahrstreifen gesperrt

Aufgrund von Arbeiten an den Schutzplanken wird auf der A42 ab Montag der rechte Fahrstreifen gesperrt (Symbolbild).

Bottrop. Ab Montag müssen Autofahrer auf der A 42 zwischen Bottrop und Herne mit Staus rechnen. Für die Arbeiten wird der rechte Fahrstreifen gesperrt.

Die Autobahn Westfalen repariert auf der A 42 durch Unfälle beschädigte Schutzplanken am Mittelstreifen. Deswegen kommt es von Montag, 8. März, bis Mittwoch, 10. März, im Bereich Bottrop bis Herne streckenweise zu Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Nur noch Tempo 80 erlaubt auf der A 42

Für die Arbeiten wird der rechte Fahrstreifen gesperrt. Außerdem wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h reduziert. Der Abschnitt zwischen Bottrop-Süd und Gelsenkirchen-Zentrum ist am Montag, 8. März, von 9 bis 14 Uhr in Fahrtrichtung Dortmund betroffen. Anschließend wandert die Baustelle weiter in Richtung Autobahnkreuz Herne.

