A 31: Niederländer verliert Kontrolle über seinen Wagen

Bottrop-Kirchhellen. Im Baustellenbereich auf der Autobahn 31 kam es am Sonntagmorgen zu einem Unfall. Ein Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen.

Ein Unfall auf der Autobahn 31 in Höhe der Anschlussstelle Bottrop-Kirchhellen ging für den Unfallfahrer glimpflich aus. Ein Niederländer war am Sonntagmorgen in Fahrtrichtung Emden unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in dem Baustellenbereich die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Nach Polizeiangaben kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei einige Begrenzungspfosten und Verkehrsschilder. Der Fahrer selbst blieb unverletzt, das Fahrzeug dagegen musste abgeschleppt werden.

Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf rund 20.00 Euro

Während der Bergungsarbeiten kam es zu kleineren Verkehrsbeeinträchtigungen, so die Polizei auf Nachfrage. Die Höhe des Sachschadens schätzt sie auf rund 20.000 Euro.

