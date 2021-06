A 31: Auffahrt Bottrop-Feldhausen wird lange gesperrt

Bottrop-Kirchhellen. Nach dem Abschnitt zwischen Dreieck Bottrop und Gladbeck wird jetzt das nächste Stück A31 saniert. Was das für Autofahrer bedeutet.

Die Autobahn Westfalen beginnt im Zuge der Fahrbahnsanierung der A 31 zwischen Bottrop und Dorsten mit den vorbereitenden Maßnahmen. Aus diesem Grund ist die Anschlussstelle Feldhausen ab Freitag, 18. Juni, in Richtung Emden und ab Montag, 21. Juni, auch in Richtung Oberhausen fast durchgängig bis Oktober 2022 gesperrt.

Die Umleitungen erfolgen über die Anschlussstelle Kirchhellen und die bislang gesperrte Anschlussstelle Dorsten, die nun wieder für den Verkehr freigegeben ist, über die blau beschilderten Bedarfsumleitungen.

A31-Baustelle wandert Mitte November weiter Richtung Norden

Voraussichtlich Mitte Juli wird der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Kirchhellen und Dorsten mit zwei verengten Fahrspuren in Richtung Emden und einer verengten Fahrspur in Richtung Oberhausen auf die Richtungsfahrbahn Emden verlegt sowie einer weiteren verengten Fahrspur in Richtung Oberhausen auf die Richtungsfahrbahn Oberhausen.

Mitte November wandert die Baustelle weiter Richtung Norden. Für etwa vier Wochen ist dann erneut die Anschlussstelle Dorsten in Fahrtrichtung Oberhausen gesperrt: Dafür wird die Sperrung der Anschlussstelle Feldhausen in dieser Fahrtrichtung vorübergehend aufgehoben. Anschließend wird die Anschlussstelle Feldhausen wieder komplett gesperrt, kündigt Autobahn Westfalen an.

