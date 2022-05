9-Euro-Ticket in Bottrop: Start, Verkaufsorte und Gültigkeit

Die Vestische will das Neun-Euro-Ticket möglichst ab dem 23. Mai in Bottrop und im Kreis Recklinghausen verkaufen.

Bottrop/Gladbeck. Das Neun-Euro-Ticket soll ab Juni für drei Monate im Nahverkehr gelten. Das müssen Kunden der Vestischen in Bottrop und Gladbeck wissen.

DasNeun-Euro-Ticket, das die Bundesregierung als Teil ihres Entlastungspaketes auf den Weg bringen will, ist für viele attraktiv: Regelmäßige ÖPNV-Nutzer sparen drei Monate lang bei ihrem Abo, für manchen Autofahrer könnte der Umstieg auf Bus und Bahn bei diesem Preis attraktiv sein. Noch muss der Bundesrat dem Entlastungspaket zustimmen, die Entscheidung fällt am 20. Mai.

Bis dahin plant die Vestische, das Nahverkehrsunternehmen für Bottrop und den Kreis Recklinghausen, vorsichtig vor, wie sie das Neun-Euro-Ticket an ihre (Neu-)Kundinnen und -Kunden bringt. Das sind die wichtigsten Infos.

Wann und wofür das Neun-Euro-Ticket gelten soll

Das Neun-Euro-Ticket soll vom 1. Juni bis 31. August in ganz Deutschland gelten, allerdings nur für die Nutzung der zweiten Klasse im Nahverkehr, nicht für den Fernverkehr (ICE und IC) sowie für private Anbieter wie Flixbus.

Für jeden Monat müssen Kunden ein neues Ticket für jeweils neun Euro erwerben, es gibt drei verschiedene Monatsmarken, zusammen kosten sie also 27 Euro. Sie gelten immer in dem jeweiligen Monat. Ein zum Beispiel am 15. Juni erworbenes Ticket gilt nur bis Ende Juni.

Ab wann und wo es das Neun-Euro-Ticket gibt

„Wir planen frühestens mit einem Verkaufsstart am 23. Mai“, sagt Christoph van Bürk, Sprecher der Vestischen mit Blick auf die Entscheidung im Bundesrat am 20. Mai. „Wir planen, das Ticket auf so vielen Kanälen wie möglich zu verkaufen.“ Heißt: in den Kundencentern der Vestischen, an den privaten Vertriebsstellen, über die digitale App, an den Fahrkartenautomaten sowie auch bei den Busfahrerinnen und Busfahrern.

Die Tickets sind personalisiert und nicht übertragbar. Sie sind erst gültig, wenn Name und Geburtsdatum eingetragen sind. Wahrscheinlich kann man direkt drei Tickets kaufen – für die Monate Juni, Juli und August.

Was Abonnenten der Vestischen wissen müssen

Die Vestische plant, bei ihren Abonnentinnen und Abonnenten in drei Monaten jeweils nur neun Euro statt des regulären Preises abzuziehen. „Sobald die Entscheidung des Bundesrates gefallen ist, schreiben wir alle unsere Abonnentinnen und Abonnenten persönlich an“, sagt van Bürk.

Wer Zusatzleistungen über sein Abo hat, zum Beispiel die Mitnahme eines Fahrrades oder von anderen Personen nach 19 Uhr oder an Wochenenden, behält diese Zusatzleistungen – allerdings nur im Bereich des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr. Wer lediglich ein Neun-Euro-Ticket erwirbt, erhält keine Zusatzleistungen: Hunde und Fahrräder dürfen über das Ticket nicht mitgenommen werden.

Was ist mit Studenten, Schülern und Sozial-Ticket-Inhabern?

Der Preis von neun Euro soll für alle Ticket-Inhaber gelten, also auch beispielsweise für Semestertickets, Young-Tickets, Schoko-Tickets oder Sozial-Tickets. Kundinnen und Kunden behalten die jeweiligen Zusatzleistungen ihres Abonnements in ihrem Geltungsbereich (VRR).

Lediglich das reguläre Monatsticket kann nicht zum Preis von neun Euro erworben werden, sagt Christoph van Bürk. Allerdings bietet sich da einfach der Kauf eines Neun-Euro-Tickets stattdessen an.

