86-Jähriger fährt über rot: Schwerer Unfall in Bottrop

Schwerer Unfall in Bottrop: Drei Personen sind am Dienstag verletzt worden.

Bottrop. Bei einem Unfall in Bottrop sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 86-Jähriger war wohl über eine rote Ampel gefahren.

Einen schweren Unfall mit drei Verletzten hat es am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr in der Bottroper Innenstadt an der Kreuzung Bahnhofstraße/Friedrich-Ebert-Straße/Devensstraße gegeben. Verursacht wurde er nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei durch einen 86-Jährigen, der über eine rote Ampel gefahren war.

Der Senior aus Bottrop war auf der Bahnhofstraße unterwegs. Von hier aus wollte er in Richtung Devensstraße weiterfahren. Zeitgleich fuhr ein 62 Jahre alter Autofahrer aus Oberhausen in den Kreuzungsbereich ein. Er fuhr auf der Bahnhofstraße und wollte nach links abbiegen, um der Bahnhofstraße weiter zu folgen. Dabei kam es zum Zusammenstoß.

Der 86-Jährige verletzte sich leicht. Der 62-Jährige musste mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Mit ihm im Auto saß eindreijähriges Mädchen. Das Kind wurde vorsorglich auch im Krankenhaus untersucht. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort könnte der 86-Jährige eine rote Ampel missachtet haben. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, sie wurden abgeschleppt. Der gesamte Sachschaden wird auf 11.500 Euro geschätzt.

