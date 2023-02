800 mal vertreten: Das sind die beliebtesten Hunde Bottrops

Bottrop. Unter tausenden in Bottrop gemeldeten Hunden ist ein Familienhund am beliebtesten. Auch Chihuahuas und französische Bulldoggen sind sehr gefragt.

Wenn es um Hunde geht, haben die Bottroper klare Präferenzen. Wie aus unserer Anfrage an die Stadt hervorgeht, ist der „beste Freund des Menschen“ in Bottrop am häufigsten ein Labrador. Circa 800 Tiere dieser Rasse seien im Stadtgebiet gemeldet, womit sie den größten Anteil unter allen gemeldeten Hunden stellen. Labradore sind im Allgemeinen freundlich und gutmütig und gelten selten als gefährlich. Deshalb sind sie als Familienhunde ebenso wie als Unterstützung für körperlich Behinderte oder Blinde beliebt.

Am zweithäufigsten sind in Bottrop Chihuahuas anzutreffen. Mit rund 380 gemeldeten Tieren sind es aber nicht einmal halb so viele wie Labradore. Chihuahuas werden nur wenige Zentimeter groß und gelten als sehr temperamentvolle, lebensbejahende Tiere. Zudem bauen Chihuahuas schnell ein enges Verhältnis zu ihrem Besitzer auf, welches dann auch ein Leben lang bestehen bleibt.

Bottrop: Auch französische Bulldoggen sind sehr beliebt

Die französische Bulldogge ist in Bottrop rund 280 Mal vertreten. Ganz doggen-typisch sind Hunde dieser Rasse sehr muskulös. Im Gegensatz zu Dogge Enzo, der zu den schwer vermittelbaren Hunden im Bottroper Tierheim zählt, sind französische Bulldoggen jedoch eher klein. Dazu sind sie im Allgemeinen freundlich und treu, haben aber auch eine sture Seite.

Mit dem Australian Shepherd schafft es ein Hütehund in Bottrop auf den vierten Rang. Rund 260 Tiere sind in der Stadt gemeldet. Er gilt als sehr aufmerksam, intelligent und in der Regel nicht aggressiv. Auch Malteser sind in Bottrop rund 260 Mal vertreten. Sie sind im Allgemeinen sehr intelligent, lebhaft, verspielt und treu.

Anmerkung: Diese Aufstellung differenziert nicht zwischen reinrassigen und Mischlings-Hunden.

