75 Jahre WAZ: Gewinnspiel für Tasting beim Bottroper Bier

Bottrop. Die WAZ hat Geburtstag und das Bottroper Bier feiert mit uns: Hier können Sie die Teilnahme am Bier-Tasting der lokalen Brauerei gewinnen.

Anlässlich des 75. Geburtstages der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, die am 3. April 1948 auch in Bottrop erstmals erschien, veranstaltet die WAZ in diesem Jahr 75 Aktionen für ihre Leserinnen und Leser im gesamten Verbreitungsgebiet.

Eine der Bottroper Aktionen ist ein Bier-Tasting beim Bottroper Bier am Donnerstag, 27. April, ab 18.30 Uhr. Wir vergeben acht Mal zwei Tickets für die Verkostung inklusive Brauereiführung. Teilnehmer können ab sofort bis zum 20. April ihren Hut in den Ring werfen auf waz.de/bottroper-bier.

Tasting beim Bottroper Bier mit Braumeister Arthur Riedel

Die lokale Brauerei aus dem Fuhlenbrock existiert seit gut zwei Jahren. Im März 2021 wurde dort das erste Bier gebraut. Seitdem hat das Bottroper Bier ordentlich expandiert: Zuletzt wurden die Brau-Kapazitäten auf 14.000 Liter erhöht. Seit kurzem gibt es das Bottroper Bier auch in Kneipen: So schenken das Passmanns und das König Eck auf dem Eigen das Gebräu aus Bottrop aus.

Beim Bier-Tasting führt Braumeister und Biersommelier Arthur Riedel durch die Welt des Bieres. Mindestens neun Sorten stehen auf dem Programm, dabei natürlich auch die des Bottroper Biers. Dazu gibt es Kleinigkeiten zu essen. Das Bier-Tasting an der Sterkrader Straße 177 dauert etwa dreieinhalb Stunden.

