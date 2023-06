75 Jahre WAZ: Blick hinter die Kulissen des Movie Parks

Bottrop. Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der WAZ verlosen wir eine Tour hinter den Kulissen des Movie Parks. So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen.

Wie sieht es hinter den Kulissen des Movie Parks aus? Eine exklusive Backstage-Tour durch den Freizeitpark ermöglicht WAZ-Lesern einen besonderen Einblick.

Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums unserer Zeitung verlosen wir 20 Plätze für einen eineinhalbstündigen Rundgang durch den Movie Park am Sonntag, 16. Juli, inklusive kostenlosem Eintritt in den Freizeitpark. Los geht es um 10.15 Uhr am Brunnen am Haupteingang, von dort aus führt die Tour bis zum Gelände der Stunt Show „Operation Red Carpet“. Die Teilnehmer müssen sich vorher ihre Eintrittskarten an der Informationskasse abholen.

Gewinnspiel: Blick hinter die Kulissen des Movie Parks

Wer an dem Gewinnspielteilnehmen will, kann sich vom 19. Juni bis zum 6. Juli auf der Seite waz.de/moviepark-gewinnspiel anmelden. Die Gewinner werden anschließend automatisch informiert.

Über 75 Veranstaltungen im gesamten Verbreitungsgebiet bietet die WAZ in diesem Jahr für Ihre Leserinnen und Leser an. Weitere Termine finden Sie unter waz.de/75aktionen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop