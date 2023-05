Movie Park: 6000 Cheerleader messen sich über Pfingsten

Bottrop-Kirchhellen. Im Studio 7 des Movie Parks treten mehr als 300 Cheerleader-Teams gegeneinander an. Die Sieger bekommen Fahrkarten zu den Weltspielen.

Die Cheerleader kommen zurück in den Movie Park: Die „Elite Cheerleading Championship“ wird zum 18. Mal an drei Tagen rund um Pfingsten vom 27. bis zum 29. Mai im Movie Park ausgetragen. Mehr als 300 Teams treten an, die meisten kommen aus Deutschland (226), den Niederlanden (35) und Slowenien (15).

Um diese Trophäen geht es Pfingsten im Movie Park Foto: Varsity Europe

Europas größtes Cheerleading Event: 6000 Athletinnen und Athleten im Movie Park

Europas größtes Cheerleading Event zieht nicht nur mehr als 6000 Athletinnen und Athleten an, sondern auch Zuschauer aus ganz Europa und der Welt. Das Highlight für viele Teams bietet die Möglichkeit auf internationaler Ebene um Titel, Trophäen und Qualifikationen zu kämpfen. Hierbei reizt die Internationalität der Teams und die Möglichkeit, sich mit nationalen Meistern aus anderen Ländern messen zu können. Bewertet werden sie von einer Jury, die aus einigen der angesehensten und talentiertesten Cheerleadern und Coaches der renommierten amerikanischen und europäischen Teams bestehen.

Die Elite Cheerleading Championship beinhaltet viele spektakulären Shows mit Choreografien, Pyramiden und Würfen. Aus diesem Grund ist das Studio 7 im Movie Park Germany immer bis auf den letzten Platz besetzt. Den Showdown der Besten am Sonntag möchte niemand verpassen.

In drei Altersklassen werden die Wettbewerbe ausgetragen. Foto: Varsity Europe

Der besondere Anreiz bei der Teilnahme ist, dass Qualifikationen zu den The Cheerleading & Dance Worlds 2024 und zu den The Summit Championships 2024 in Orlando, Florida vergeben werden. Zusätzlich können Preise im Gesamtwert von bis zu 150.000 Euro gewonnen werden. Wie jedes Jahr gibt es auch in diesem Jahr einen Grand Champion Titel zu gewinnen. Neben dem riesigen Pokal gibt es Extrapreise für das Team mit der höchsten Punktzahl der Meisterschaft aus den jeweiligen Altersklassen.

