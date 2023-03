60 Jahre Ehe: Bottroper Paar kennt das Geheimnis der Liebe

Bottrop. Seit 60 Jahren sind Erika und Günter Niggemeier verheiratet. Wie eine Ehe glücklich funktionieren kann, darüber sind sich die beiden einig.

Für Erika und Günter Niggemeier ist der 15. März in diesem Jahr ein ganz besonderes Datum. Denn an diesem Tag freut sich das Paar über 60 Jahre glückliche Ehe. Geheiratet haben die beiden Bottroper am 15. März 1963 in Essen, an diesem Tag standesamtlich und einige Tage später, am 29. März, dann auch kirchlich.

Dass sich die beiden Bottroper kennen und später lieben gelernt haben, verdanken sie einem Zufall. Denn Günter Niggemeier, der aus Dortmund kommt und Erika Niggemeier, die in Berlin geboren wurde, trafen sich bei einer Wanderung im Sauerland. „Fünf Jahre vor unserer Hochzeit war das“, erzählt Erika Niggemeier mit einem Lächeln auf den Lippen. Die beiden waren damals mit unterschiedlichen Wandergruppen unterwegs und trafen sich, wie es der Zufall wollte, am Ende der Wanderung auf einer Hütte.

Günter Niggemeier hat sich für die Liebe entschieden

Doch dass die beiden heute als glückliches Ehepaar in Bottrop leben und ihre Diamantene Hochzeit feiern können, war nicht von Anfang an klar. „Ich stand damals vor einer schwierigen Entscheidung“, sagt Günter Niggemeier. „Ich war viel auf Montage und hatte ein Angebot für eine Meisterstelle im Ausland. Ich musste mich also entscheiden, entweder für die Ehe oder für den Beruf“, erzählt der spätere Inhaber von „Aufzug und Fördertechnik Niggemeier und Leurs“. Natürlich habe er sich damals aber für die Ehe und seine geliebte Erika entschieden, sagt er.

Dass die beiden Bottroper mit der Stadt auch im hohen Alter noch sehr verbunden sind, zeigt sich am ehrenamtlichen Engagement der Eheleute. „Meine Frau hat eine Hospizgruppe in Bottrop gegründet und sich sehr dafür eingesetzt, dass es ein Hospiz in Bottrop gibt“, erzählt der 87-Jährige stolz.

Und auch er selber sei nach seiner Rente noch aktiv in Bottrop, erzählt er. Lange Jahre war er als Baukirchmeister in der Martinskirche in Bottrop unverzichtbar. Seitdem sie 1974 ein Haus in Bottrop kauften, fühlen sich die beiden in Bottrop sehr wohl. „Vor zehn Jahren haben wir unser Haus altersgerecht umbauen lassen, so dass wir hier hoffentlich noch lange leben können“, verrät Günter Niggemeier.

Das Geheimnis einer glücklichen Ehe: Die Niggemeiers wissen wie es klappen kann

Neben den eigenen Interessen und Hobbys, denen sie immer nachgegangen seien, sei es vor allem die Unabhängigkeit der gelernten Buchhalterin gewesen, die die Ehe der beiden so harmonisch gemacht habe, erzählt Günter Niggemeier. „Natürlich hatten wir Meinungsverschiedenheiten aber es war nie so, dass einer von uns auf Chef getan hat“, sagt er.

Auf die Frage nach dem Geheimnis für 60 Jahre glückliche Ehe, lächeln die beiden Bottroper nur. Denn sie haben für sich herausgefunden, wie eine so lange Ehe glücklich und harmonisch funktionieren kann. „Das Wichtigste ist, dass der eine immer den anderen akzeptiert hat. Man muss zwischen Meinungsverschiedenheiten und Streit unterscheiden“, weiß die 84 Jährige.

Bottroper Paar geht nie ohne einen Kuss auseinander

„In all den Jahren hatten wir nie Streit. Es gab immer nur Meinungsverschiedenheiten aber keinen Streit“, sagt auch ihr Ehemann. „Und wenn ich merke meine Frau ist grummelig, dann gehe ich für eine Stunde in den Keller und danach ist wieder alles gut“, erzählt der Bottroper mit einem Lachen. Doch noch etwas gehört für die beiden zu einer erfolgreichen Ehe dazu: „Wir sind nie ohne einen Kuss auseinander gegangen“, erzählt Günter Niggemeier.

Und die 60 Jahre Ehe geben dem Paar Recht. Gefeiert wird der besondere Tag am 29. März im kleinen Kreis der Familie. „Wir freuen uns sehr auf unsere Kinder und unsere zwei Enkel, die extra nach Bottrop kommen“, sagt Erika Niggemeier. „Im Mai wollen wir dann noch mit Freunden etwas größer feiern. Das wird dann unsere letzte große Feier“, erzählt Günter Niggemeier von den Plänen des Ehepaares.

