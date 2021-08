55 Bottroper Kinder toben sich jede Woche am Heidhof aus

Kirchhellen. Im dritten Jahr findet die Stadtranderholung des Fachbereichs Jugend in der Kirchheller Heide statt. Corona beschränkt die Zahl der Mitspieler.

Sommer, Sonne, Heidhof: Auch in diesem Jahr können Kinder zwischen sechs und elf Jahren ihre Ferien in der Kirchhellener Heide verbringen. Der Fachbereich Jugend und Schule der Stadt Bottrop und die Tochter „RVR Ruhr Grün“ des Regionalverbandes Ruhr organisieren die Stadtranderholung.

Pro Woche dürfen 55 Kinder, die in altersgerechte Gruppen eingeteilt sind, toben und verschiedene Stationen auf dem Gelände, im angrenzenden Wald und auf dem Spielplatz erkunden. Nicht nur praktisch gegen die Sonne: Farbige Käppis, damit die Gruppen sich nicht vermischen.

Onlineanmeldung wird es auch nächstes Jahr geben

Kinderreferentin Nina Klaus erklärt die Spielregeln unter Corona-Bedingungen: „Am ersten Tag muss ein Negativnachweis für die Woche vorgezeigt werden. Außerdem haben wir ein Hygienekonzept entwickelt,was sehr gut funktioniert. Wir mussten die Teilnehmerzahl begrenzen: Normalerweise sind es bis zu 80 Kinder. Dieses Jahr gab es eine Onlineanmeldung und Wartelisten. So werden wir das voraussichtlich auch nächstes Jahr machen.“

Ganz vorsichtig: Riesenmikado auf dem Heidhof. Die Käppifarbe signalisiert, zu welcher Gruppe die Kinder gehören. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Was erwartet die Kinder auf dem Heidhof? Es hört sich schon an wie Urlaub an – Vollverpflegung, Abholung per Bus und Spaß von 9 bis 17 Uhr. Diese Bestandteile sind wichtig, da viele Eltern ihre Urlaubstage für die Betreuung in der Pandemie schon verbraucht haben. Genau hier greift dann die Stadtranderholung.

Über das Programm wird abgestimmt

Der Kreativität ist keine Grenzen gesetzt, von Kreativ-, wie Schlüsselanhänger herstellen, Bastel-, oder Bewegungsangebote mit kleineren Wettbewerben ist alles dabei. Jede Gruppe stimmt täglich ab, was gemacht werden soll. Nina Klaus ist nach dem Umzug der Stadtranderholung vom Kletterpoth begeistert von dem neuen Standort, an dem die Ferienbespaßung im dritten Jahr stattfindet: „Der Heidhof hat sich definitiv bewährt. Wir haben hier genug Platz, die Kinder können das RVR-Gelände in ihren Kleingruppen erkunden. Selbst bei Regen können wir einfach drinnen weitermachen.“

Dabei wird die Natur keineswegs außer Acht gelassen: „Die Kinder entdecken hier natürlich auch die Natur, sei es den kleinen Bach, den Heidhofsee oder die angrenzenden Wälder. Alles, was der Heidhof bietet, nehmen wir wahr. Wir haben Verhaltensregeln aufgestellt, damit die Kinder keine Pflanzen kaputt machen oder ähnliches.“ Neben Action gibt es auch Entspannungsangebote und jeden Freitag eine Disco – welche die Kinder auf keinen Fall missen wollen.

Raus mit der angestauten Energie

Auch Juliane Saebel, bei RVR Ruhr Grün zuständig für den Heidhof, ist begeistert: „Hier haben die Kinder die Chance, ihre angestaute Energie rauszulassen. Außerdem ist es eine wunderbare Möglichkeit für all diejenigen, die eben nicht in den Urlaub fahren können.“

Auf die Frage, ob die Kinder viel Spaß haben, gibt es nur eine Antwort im Chor: „Jaaa!“.Das Spiel-, und Sportfest beschert allen ein Lächeln – und den Kampfgeist zu gewinnen. Den Jüngsten gefällt das Sackhüpfen oder das Klettergerüst am meisten, die etwas Älteren freuen sich über die Kreativangebote und das Fußballspielen.

Ein Gefühl von Freiheit

Marie und Felix, zwei etwas ältere Kinder, freuen sich aber am meisten über das, was sie in den vergangenen Monaten kaum bis gar nicht hatten: den Kontakt mit Gleichaltrigen und Freunden. Juliane Saebel kann den Eindruck nur bestätigen: „Die Kinder spielen einfach wunderbar zusammen. Sie sind trotzdem rücksichtsvoll und das ist nach Corona nicht selbstverständlich. Mit Nina Klaus haben wir aber eine tolle Organisatorin.“

Das Bottroper Kinderferienprogramm Trotz der Corona-Beschränkungen hat der Fachbereich Jugend in den Sommerferien seine Angebote aufrecht erhalten. In den ersten drei Ferienwochen bekamen Kinder beim Ferienzirkus des Spielmobil-Teams auf dem Donnerberg die Möglichkeit, gemeinsam mit derCircusfamilie CassellyNummern für eine abschließende Galavorstellung einzustudieren. In der zweiten Ferienhälfte macht der Fachbereich Jugend am Heidhof Programm für Kinder zwischen sechs und elf Jahren. Beide Angebote waren schnell ausgebucht.

Sowohl die Kinder als auch das gesamte Team sind froh, wieder ein Gefühl von Urlaub und Freiheit zu haben. Eduard Müller, einer der Integrationsfachkräfte und Betreuer, kann nur Positives über das Projekt berichten: „Ich wurde gefragt, ob ich mitmachen möchte und habe sofort ja gesagt. Die Kinder sind in einem echt süßen Alter und wollten alle, dass ich ihr Freund werde. Hier gibt es Freizeit und es geht einfach darum, den Kindern eine schöne Zeit zu geben. Sie sind happy und fahren immer mit einem Lächeln nach Hause und freuen sich, morgen wiederzukommen. Wenn man mit mir zufrieden ist, komme ich nächstes Jahr gerne wieder.“ Das sagt nicht nur der Betreuer, das sagen auch die Kinder.

