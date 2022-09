51-jähriger Bottroper bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bottrop. Bei einem Auffahrunfall auf der Prosperstraße wurde ein 51-Jähriger Bottroper leicht verletzt. Unaufmerksamkeit führte zu der Kollision.

Ein 51-jähriger Bottroper wurde bei einem Unfall auf der Prosperstraße leicht verletzt. Wie die Polizei jetzt meldetet, war der Mann am Freitagnachmittag stadteinwärts auf der Prosperstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 15 hielt er auf dem rechten Fahrstreifen an, um dann rückwärts einzuparken. Ein 23-Jähriger der hinter dem 51-Jährigen unterwegs war, erkannte die Situation zu spät und konnte seinen Wagen nicht mehr abbremsen, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Durch den Aufprall wurde der Bottroper leicht verletzt,nach Angaben der Polizei klagte er über Rückenschmerzen. Ein Rettungswagen brachte ihn zum Marienhospital, hier wurde er ambulant behandelt. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf rund 14.000 Euro.

