42-jähriger Radfahrer kommt nach Kollision ins Krankenhaus

An der Kreuzung Scharnhölzstraße/Am Schoolkamp am Ostfriedhof sind heute gegen 11.05 Uhr ein Auto- und ein Radfahrer zusammengestoßen. Ein 42-jähriger Fahrradfahrer aus Bottrop wurde dabei verletzt. Der Radfahrer war auf der Scharnhölzstraße stadtauswärts unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte ein 23-jähriger Autofahrer aus Bottrop von der Straße Am Schoolkamp auf die Scharnhölzstraße fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.