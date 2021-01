41 HRW-Studenten erhalten Unterstützung durch ein Stipendium

Bottrop/Mülheim. Stifter und Nachwuchs lernen sich bei digitaler Stipendienverleihung der Hochschule Ruhr West kennen. Studienleistung und Engagement belohnt.

Insgesamt 41 Studierende freuten sich über die Auszeichnung mit einem Stipendium an der Hochschule Ruhr West. HRW-Präsidentin Prof. Dr. Susanne Staude und Horst Schmoll, Vorsitzender des HRW-Fördervereins, luden Vertreter von Firmen, Stiftungen, Vereinen und Verbänden sowie fördernde Privatpersonen nun zur coronabedingt digital stattfindenden Stipendienverleihung ein.

Seit 2010 vergeben die Hochschule Ruhr West und ihr Förderverein Stipendien an leistungsstarke Studierende. Dabei gibt es zwei Varianten: das HRW-Firmenstipendium als Vollstipendium und das Deutschlandstipendium, das zur Hälfte vom Bund finanziert wird. Aktuell entschieden sich 17 - teils private - Förderer dazu, den Nachwuchs finanziell zu unterstützen. Die 41 Stipendiaten haben nun im Studienjahr 2020/2021 pro Monat jeweils 300 Euro mehr zur Verfügung.

Ein Stipendium als Motivationskick

Staude gratulierte den Stipendiaten und dankte den Partnern: „Ich freue mich, dass wir gerade jetzt doch so viele Stipendien vergeben konnten. Zur Zeit sind Stipendien besonders wichtig. Zum einen, weil sie eine finanzielle Unterstützung bedeuten. Zum anderen aber auch die Vernetzung in Unternehmen und den direkten Kontakt dorthin ermöglichen, der momentan durch Homeoffice, Kurzarbeit etc. besonders wertvoll ist. So kann ein Stipendium als persönliche Anerkennung einen Motivationskick verschaffen."

Schmoll betonte: „Ein besonderer Dank geht in diesem Jahr an die Stifterfirmen und privaten Stifter, die auch in diesen coronabedingt für die Wirtschaft herausfordernden Zeiten die Vergabe von Stipendien möglich gemacht haben. Der Förderverein konnte unter den schwierigen Bedingungen Partner gewinnen, um elf Firmenstipendien vergeben zu können.“

Bei der Bewerbung um ein Stipendium müssen die Studierenden neben guten Studienleistungen durchaus auch außer-curriculares Engagement aufzeigen, etwa im Kreis der Studierenden. Berücksichtigt werden auch soziale, familiäre oder persönliche Umstände und Arbeitserfahrungen.