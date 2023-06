24 Termine: Der Kalender von Hof Jünger füllt sich wieder

Bottrop-Kirchhellen. Der Bürgerverein Hof Jünger legt das Programm für das zweite Halbjahr vor. Nicht nur der „Poetry Slam“-Wettbewerb kehrt zurück ins Kulturzentrum.

Die Programmflyer für das zweite Halbjahr im Kulturzentrum Hof Jünger sind erschienen. Mit fast fünf Veranstaltungen im Monat (der Juli ist Ferienmonat) ist das Programm wieder so dicht bestückt wie vor Corona.

Veranstaltungsplaner Hermann Reinbold hat fünf Konzerte, vier Kabarettveranstaltungen und drei Ausstellungen ins Programm gehoben. Weil die Zuschauerzahlen sich erholt haben, bleibt es bei den Doppelveranstaltungen von „Kabarett im Hof“. Am 19. und 20 September hat Benjamin Eisenberg den Stand-Up-Comedian und ehemaligen Herrenausstatter Benni Stark sowie den „unglaublichen Heinz“ Gröning zu Gast. Am 28. und 29. November kommt Eisenberg mit Klavier-Kabarettistin Christine Schütze und Jonas Greiner, dem wohl größten Kabarettisten Deutschlands; der Mann misst 2,07 Meter.

Eine Wiederaufnahme gibt es in Form des „Poetry Slam“, der zuletzt im Oktober 2022 stattgefunden hat. Für den Kirchhellener Dichterwettstreit hat der Bürgerverein eine neue Moderatorin gefunden. Den Auftakt des Live-Programms machen am 18. August vier alte Bekannte auf der Bühne im Bauerngarten: Die Johnny-Cash-Tributeband „Remember Johnny“ ist bereits zum vierten Mal im und am Hof Jünger zu hören.

Zweimal zu Gast ist die Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“. Am 10. September umrahmt Yu Min Lee Beethovens „Pathetique“ mit einer französischen Suite von Bach und den Präludien von Chopin in bester Bach-Tradition. Die Kunststücke der kleinen Form entstanden übrigens, im Winter 1838, den Chopin mit George Sand und ihren Kindern auf der Insel Mallorca verbrachte. Am 12. November verspricht der Kölner Pianist und Dirigent Knut Hanßen „Brahms pur“.

Und sonst? Wieder wird es ein Whisky-Tasting geben (10. November), vom 21. bis 24. September eine viertägige Busreise „auf den Spuren von Vincent van Gogh“ nach Delft und Amsterdam (es gibt noch Restplätze) sowie eine weitere „Paules Nacht“, diesmal „mit Mintgrün“ (4. November) und fünf Filme jeweils am ersten Mittwoch des Monats.

Weitere Programminfos im Netz: www.hof-juenger.de

